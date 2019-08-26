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快開學審計室指嘉縣國中小午餐食材四章使用率偏低

2019-08-26 14:52聯合報 記者魯永明╱即時報導

快開學了，國中小學生午餐食材菜色營養受家長關注，嘉義縣審計室指出，嘉縣午餐使用四章一Q食材比率56.50％，但四章使用率占四章一Q比率16.03％，遠低於全國平均39.59％，顯示食材使用以QR code食材為主，部分學校供應食材日數或數量未達標準，應督促學校提升四章生鮮食材使用率，確保飲食安全。

前年教育部及農委會共同推動學校午餐優先選用國產可追溯性食材政策，簡稱「四 章一Q」:採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、 TAP產銷履歷等4種標章，以及QR Code生產追溯條碼國產生鮮食材，今年GAP退場改為「三章一Q」，選用上述標章獎勵補助每人每餐3.5元。

審計室指出，嘉縣配合食安五環，推動午餐使用四章一Q生鮮食材，依農委會四章一Q專區公布，去年各市縣2至8月登錄筆數占比資料，嘉縣使用四章一Q比率56.50％，四章使用率占四章一Q比率16.03％，遠低於全國平均39.59％，顯示食材使用以QR code食材為主，又部分學校供應食材日數或數量未達標準，應督促學校提升營養午餐四章生鮮食材使用率，確保學生飲食安全。

教育處代理處長李美華說，標章食材增加檢驗成本，費用較高，三章一Ｑ先求有再求精，努力改善中，漲午餐費茲事體大，會審慎評估，統計去年8月至今年1月(107學年度第一學期)標章使用率達62.46%，2至6月65.8%，超越全國平均53.74%，全縣147校第2學期請領獎勵金學校達8成，多次邀集食材供應商、團膳業者及學校開會，協助各區午餐供應，另針對偏鄉小校，媒合嘉義郵局運送標章食材，提升使用率。

國中小快開學了，嘉義縣審計室指國中小午餐食材四章使用率偏低，要求改善。資料照片
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國中小快開學了，嘉義縣審計室指國中小午餐食材四章使用率偏低，要求改善。資料照片
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