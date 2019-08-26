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「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

每到假日觀光人潮眾多的安平老城區，又將多一條聯外道路，台南市政府爭取中央補助 ，將完成和緯路向西延伸的「最後一哩路」， 預計民國110年完工，屆時和緯路可以一路通到安平老城區。

市府工務局表示，和緯路（三等23號計畫道路）連通至安平地區最後一哩路，經市府及市長黃偉哲時任立法委員時期，極力向中央爭取，目前已核定補助4.3億元，將辦理用地取得及工程設計。

市府工務局表示，和緯路是台南市重要的東西向道路，目前從一段到五段，自78年起至今分10餘期計畫辦理完成開闢，東起北區北門路，往西至華平路共約4.4公里，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸至安平地區一公里路段尚未打通。

工務局表示， 安平舊城區到假日觀光人潮眾多，經常交通壅塞，目前只有民權路、民生路兩條主要的聯外道路，經地方積極向中央爭取此最後一公里「中西區和緯路五段延伸工程」，開闢經費約4.3億元已獲核定補助。

工務局目前正辦理用地取得作業及工程設計事宜，預計今（108）年底完成設計，109年初發包施工，110年底前完工全線通車。

工務局表示，和緯路新闢工程完成後，路網更趨完整，不但可分擔安平舊城區的車流，使附近交通更為便捷，亦可帶動安平區、中西區及北區等地區整體經濟及觀光發展。

台南市重要東西向道路和緯路，即將完成銜接安平老街區的最後一哩路。圖/市政府提供
台南市重要東西向道路和緯路，即將完成銜接安平老街區的最後一哩路。圖/市政府提供
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台南市長黃偉哲(左)在擔任立委時，107年到和緯路現勘。圖/市政府提供
台南市長黃偉哲(左)在擔任立委時，107年到和緯路現勘。圖/市政府提供
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