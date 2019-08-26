西螺福興宮偕警助弱勢 80份普度品贈弱勢

2019-08-26 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣西螺福興宮依古例舉辦普度法會，廟方與參加信眾今天共同捐出大批供品，並委請西螺警察分局、義警、民防與巡守隊，將80份物資轉送給西螺有需要的民眾，展現太平媽慈悲精神。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮每年都循古例舉辦普度法會，法會結束之後，很多善心信眾都捐出普度供品，為了關懷地方弱勢，也尊崇媽祖付出的精神，廟方每年都會將普度供品捐贈社福團體及地方低收入戶、獨居長者。

為了讓愛心善舉發揮到最大效益，也避免物資分送重疊、贈與不平均的情況，特別委請西螺警方、義警民防等單位協助，將普度供品協助分送，以表達對弱勢團體的關懷與照顧。

西螺分局長徐俊生表示，捐贈前都經過調查，並實際了解在地弱勢族群的情況，警察除嚴正執法，更重要的是關懷轄民眾，也希望透過這活動，讓大家都能一起關懷社會弱勢。

西螺福興宮董監事會表示，福興宮每年皆循古例舉辦普度法會，現代更與信徒配合，將普度物資捐給適合的慈善機構，達到冥陽兩利的目的，這才是普度重要的精神跟表現。