勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「從小就想要開甜點店，把手作甜點分享給大家！」25年前遠嫁來嘉義縣六腳鄉的越南新住民陳范清姮， 歷經丈夫離世，拉拔2名孩子，找不到工作和生活困境，社會局訪視介入，結合紅十字會嘉縣支會脫貧方案，協助她走出自信。

她巧手雕塑3D立體果凍，以玫瑰花、卡通人物和水果為造型，栩栩如生，縣長翁章梁日前專程為她加油打氣，看到美麗果凍，驚艷說，「這麼美麗的東西，怎捨得吃下肚啊！」

陳范清姮丈夫5年前離世，生計陷入困境，夫家經濟不富裕，她是低收入戶，她曾到工廠當輪班作業員，曾到早餐店打工，社工將她列為脫貧方案學員，改變她的一生，她擁有好廚藝，越南料理、甜點及點心難不倒她，常製作甜點，燃起開店圓夢心願。

今年她和妹妹在嘉市開「姮安越南甜點店」，除越南點心料理，最吸睛是她手作各種造型與口味3D立體果凍，口味多元，有咖啡、牛奶、蝶豆花和綜合口味，細巧精緻立體造型，有玫瑰花、各式水果、葉瓣，還有小朋友最愛Hello Kitty、小態維尼、小叮噹等，立體生日果凍需長時間製作。

翁章梁與議員林緗亭，看到五顏六色立體果凍直呼「太神奇、太好吃了」；紅十字會嘉縣支會總幹事李金花說，清姮參與脫貧方案，勇敢築夢，與妹妹經營甜點店因製作立體果凍費時，食材安全新鮮只能冷藏3天，只接受預約製作，有興趣民眾請打0919804142預約。