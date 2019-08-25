親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

經營陸客旅遊公司寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32聯合報 記者謝進盛╱即時報導

0812豪雨，台南市多種農作物受損，農委會新增將絲瓜、芒果(凱特)列現金救助申請，受害農民可於明（26）日起至9月4日（假日正常受理），向受災地區公所提出申請。

台南市政府農業局今發布新聞稿表示，農委會今已公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助地區，新增上述作物列入現金救助對象。救助項目及額度：絲瓜每公頃救助3萬6千元，芒果(凱特)每公頃救助9萬元。

農業局指出，農委會公告救助申請期限及受理單位：

（一）公告為現金救助地區之受災農民，應於8月26日至9月4日期限內(農委會公告救助隔日起10天內)向受災地區公所提出申請。

（二）如因交通中斷或其他不可抗力因素無法於期限內提出申請者，放寬申請期限，授權由區公所個案核實認定，於申請表或受災證明書上加註說明，即可同意延期申請。

（三）為確認有經營農業事實及救助金撥入帳戶，申請時應攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須檢再附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，救助對象應符合下列規定：

（一）辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

（二）短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

0812豪雨，台南市多種農作物受損，農委會新增將絲瓜列現金救助申請，農民可於明（...
0812豪雨，台南市多種農作物受損，農委會新增將絲瓜列現金救助申請，農民可於明（26）日起至9月4日（假日正常受理），向受災地區公所提出申請。圖╱台南市政府農業局提供
分享
農委會新增將台南市凱特芒果列現金救助申請，農民可於明（26）日起至9月4日（假日...
農委會新增將台南市凱特芒果列現金救助申請，農民可於明（26）日起至9月4日（假日正常受理），向受災地區公所提出申請。圖╱立委郭國文服務處提供
分享

農委會農民豪雨

相關新聞

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

鼓勵公務員學英文 嘉市府開班教還要辦話劇賽

2019-08-25 14:25

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

老化全國居冠 嘉義縣名醫聯手推動失智友善社區

2019-08-25 12:14

萬有紙廠欠稅拍定分配款 為雲林縣庫挹注4千多萬

2019-08-25 12:11

台西綠能專區方向調整 雲縣府：讓產業發展更均衡多元

2019-08-25 11:19

配合溝子埧園區開發 雲縣府新闢聯外道、國3增設側車道

2019-08-25 11:07

大士爺火化升天 萬人祈福

2019-08-24 23:57

「閱讀苗圃」抵嘉 一本書翻轉弱勢

2019-08-24 23:53

影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16

台南東山絲瓜豪雨災損逾6成 盼天然災害現金補助

2019-08-24 18:56

嘉義縣山區140戶停電 台電進駐搶修

2019-08-24 18:32

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42

白鹿來了！台南路邊停車不收費 交通營運狀況看這裡

2019-08-24 16:39

雨勢不斷 農改場籲水稻花卉蔬果加強排水病害防治

2019-08-24 15:35

台南山區預防撤離已達26人 東山五叉溝保全戶全撤

2019-08-24 15:29

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿

2019-08-24 21:22

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17

影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30

影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大

2019-08-24 19:09

影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16

水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

2019-08-24 22:00

影╱單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42

致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44

【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血

2019-08-24 21:37

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒

2019-08-24 16:43

雲林「小日月潭」 搭船遊湖超夯

2019-08-24 23:50

影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

台南東山絲瓜豪雨災損逾6成 盼天然災害現金補助

2019-08-24 18:56

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

議員建議成立交通局 王惠美：計畫獲中央核定後再評估

2019-08-24 20:14

大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08

強風達9級 高雄輕軌晚間停駛

2019-08-24 19:56

4台鐵老將 打造鐵道人才培育中心

2019-08-24 23:27

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

白鹿來了！台南路邊停車不收費 交通營運狀況看這裡

2019-08-24 16:39

馬祖返鄉青年運用科技 展開社造新對話

2019-08-24 22:35

嘉義縣山區140戶停電 台電進駐搶修

2019-08-24 18:32

苗縣社大20周年 埋下時空膠囊相約10年後開封

2019-08-24 17:12

「菁華林苑」將修復再利用 老舊圍牆恐塌議員促處理

2019-08-24 23:33

電動機車共享 GoShare桃市周四上路

2019-08-24 23:40

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

大士爺火化升天 萬人祈福

2019-08-24 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top