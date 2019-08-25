台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



0812豪雨，台南市多種農作物受損，農委會新增將絲瓜、芒果(凱特)列現金救助申請，受害農民可於明（26）日起至9月4日（假日正常受理），向受災地區公所提出申請。

台南市政府農業局今發布新聞稿表示，農委會今已公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助地區，新增上述作物列入現金救助對象。救助項目及額度：絲瓜每公頃救助3萬6千元，芒果(凱特)每公頃救助9萬元。

農業局指出，農委會公告救助申請期限及受理單位：

（一）公告為現金救助地區之受災農民，應於8月26日至9月4日期限內(農委會公告救助隔日起10天內)向受災地區公所提出申請。

（二）如因交通中斷或其他不可抗力因素無法於期限內提出申請者，放寬申請期限，授權由區公所個案核實認定，於申請表或受災證明書上加註說明，即可同意延期申請。

（三）為確認有經營農業事實及救助金撥入帳戶，申請時應攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須檢再附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，救助對象應符合下列規定：

（一）辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。