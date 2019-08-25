鼓勵公務員學英文 嘉市府開班教還要辦話劇賽

2019-08-25 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府為鼓勵公務員積極學習英文，增加英文聽說讀寫機會並有效提升英文能力，增加公務人員的國際行銷能力，市府人事處八月分起，每周三在財稅局二樓舉辦英文讀書種子教師研習，每個局處派出1到2名種子教師參加，希望以一傳多的方式帶動同仁學習英文的風氣。

市府說，本月分先由國中英文教師擔任導讀員，帶領成員學習英文並進行對話與討論，種子班結訓後，9月到11月由各局處各自舉辦英文讀書會，由種子教師開班授課，每周至少上課一小時，人事處將於12月舉行英文話劇比賽，為3至5分鐘的比賽，各讀書會均應報名參加。

話劇比賽可以採行傳統背稿的戲劇表演，藉著走位、服裝及道具，以呈現戲劇效果，或者以「讀者劇場」的方式讓成員練習講述故事，直到能以流暢、有感情的閱讀方式來對觀眾表達，並希望用最少的道具、動作及背誦，讓參與者藉由閱讀來傳達文本的意義。

人事處表示，話劇比賽成績第一名發給禮券5000元、第二名禮券3000、第三名禮券2000元，以鼓勵員工積極參與英文學習活動。

有市府人員說，學語文放輕鬆是最重要的，別把學習當考試，用追劇、看影片的心情，效果反而很好。例如時下最夯的Youtube頻道「不要鬧工作室」，集合了許多在台灣留學、出差工作或生活的外國人，透過拍攝影片分享在台灣的所見所聞，讓台灣人透過「外國人」的角度，重新看看台灣。

這個頻道有許多外國和本土的價值觀比較，例如透過台灣常見的教育議題，引出價值觀上的不同，最後再帶到正面人生觀的分享；用字遣詞非常簡單，甚至幾乎所有影片都附有中文字幕，是個非常適合入門練習英文聽力的頻道。