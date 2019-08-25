近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



經營長達37年的嘉義新榮戲院今年9月30日將歇業，這家戲院是嘉義市僅存的二輪戲院，不少嘉義人得知要歇業，感嘆地說「童年回憶將消失」；台灣圖書文化誌執行長郭盈良說，戲院是由老闆江金富與妻子陳金滿設立，江已91歲高齡，想要退休，已有新買主買下，但未來如何規畫戲院將不得而知。

江金富20歲時就開始在戲院工作，直到1982年1月20日開設新榮戲院，以播放二輪片為市場區隔，2000年來，傳統戲院一一倒閉，但江為服務廣大嘉義人，仍努力經營，新榮戲院6年前也曾斥資裝修，引進五聲道立體音響及添購數位電影放映機，希望給觀眾更好體驗。

郭盈良說，親自訪談江金富，易主原因還是因為想退休，也有大環境因素，過去他們主要客群都是學生和勞工，但學生越來越少，除了網路觀看二輪片機會多，嘉義市大型影城一一進駐，除了2016年進駐的秀泰，還有即將建好的in89戲院。

「江金富是戲院界的國寶！」郭盈良說，2年前江金富也曾因想退休找買主，但後來也不了了之，上周去拜訪江，證實了戲院即將易主的消息，並拍下在新榮戲院的珍貴合影，雖然不知新買主是否持續營運戲院，但電影愛好者也可與新買主接洽，讓這間老戲院能繼續延續生命。