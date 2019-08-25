第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台灣第一屆驗光師年會（1st Taiwan Congress of Optometry、TCO2019）今天在台南中華醫事科技大學召開。來自全國各地的400多位驗光人員，在立法院社福衛環委員會召委劉建國，台南在地立法委員葉宜津、郭國文、陳亭妃、林俊憲、王定宇，與衛生局長陳怡的見證下，一同展現新時代視力保健尖兵的力量。活動上也準備不少台南在地小吃，讓不少與會人士深感賓至如歸。

身為年會主席的驗光師公會全國聯合會理事長張彼得指出，今年是WHO全球視力保建行動計劃（Global Action Plan 2014-19）的驗收年，在為期5年行動中，世界衛生組織建議各國政府，應逐步增加EyeCare（視力照護）專業人員，據以打造公平且普及每位國人的新時代視力保健系統。

台灣從2016年起，正式施行驗光人員法（Optometric Personnel Act），規範將眼鏡從業者納入醫事系統管理。經過3年來舉辦國家考試之後，衛福部所公告的合格領證驗光人員，共8,038人，其中驗光師為2,713人，佔比約為1/3，達成國際照護標準，同步先進國家，與眼科醫師團隊合作，為民眾視力把關。

承辦TCO2019年會的台南市驗光師公會表示，為了與世界接軌，在議程設計上，著眼於國際視光趨勢與Vision Science發展兩大主軸，邀約業界翹楚、博士學人與眼科醫師，分享前驅的職能新知。在規劃過程中，參考了其他國家相關組織的作法，委請在地「搜鏡王」團隊協辦，架設專屬網站，嘗試向世界發聲，推廣台灣驗光師品牌。另外，得到業界領先廠商的認同襄助，共同籌策儀片框展，現場展示「驗光檢查儀器、客製化光學鏡片、時尚設計與功能性鏡框、高端隱形眼鏡」等利器，開發驗光人員執業範疇，結合學術與產業力量，為與會夥伴打造一場拓展執業視野的視光饗宴。