「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府與嘉義縣精緻農業協會，為農業永續經營，舉辦「一季園主」活動，無償提供土地、設備及栽培技術，培育年輕務農素人，減少摸索，今年第4年，上午縣長翁章梁與六腳鄉長陳川崎、六腳鄉農會理事長陳國文、前總幹事陳有文及精緻農業協會理事長謝俊宏，帶領7名青年園主到六腳溫室，一同手栽高品質甜瓜品種「嘉玉」及「翠妞」瓜苗。

農委會農業試驗所「設施蔬果栽培培訓」計劃，結合縣府與精緻農業協會推動「一季園主」活動，無償提供土地、設備及完整栽培技術，農業素人參與「一季園主」活動，需經農試所3周農業訓練，再進行田間實作，協會提供栽培技術與行銷通路指導，縮短素人農業創業的摸索期。

「農業是國家根本」翁章梁說，農耕要有經驗跟知識，一季園主吸引剛踏入農業青年參加，透過農業訓練與田間實作體驗，了解土壤品質、氣候關係對農產的影響，讓青農少走冤枉路，青壯農是台灣的寶，希望返鄉務農，傳承農業。

青農素人說，實習期間學到寶貴農業技術，對務農很有幫助；謝俊宏說，每年都有一批素人對農業產生興趣，找到志同道合的人務農，農業就能朝正向發展，過去幾年已有不少青年返鄉從農，透過「一季園主」活動，由農業前輩帶領，農業才能永續傳承。