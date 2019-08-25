老化全國居冠 嘉義縣名醫聯手推動失智友善社區

2019-08-25 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老化比例全國居冠，失智問題愈來愈嚴重，71歲大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，與67歲人稱「小鎮醫師」的陳錦煌，聯手推動失智友善社區，曹將自己「外送」長輩前，篩檢失智、保養大腦；陳創辦新港文教基金會及扶緣創服務協會，無償提供自家綠園更名為「素園」，做長照C點基地，紀念母親，帶領長輩推動老有所用的「共生社區」。

曹汶龍與陳錦煌在溪口鄉柴林腳社區失智服務據點認識，陳錦煌是小兒科專長醫師，投入社區營造30年，看到失智愈來愈嚴重投入社區失智服務，因緣際會，兩名銀髮族名醫攜手推動失智友善社區。

設在新港老人會館的扶緣協會，至今14年，志工138人，服務身心障礙、老人，新住民，現任理事長陳炳村是退休老師，失智症也屬身心障礙，失智族群增長得特別快，正在折磨家庭及社區。

曹汶龍帶失智醫療團隊3月進入扶緣，與陳錦煌等幹部及志工交流，曹汶龍說，失智友善社區要先有個務實社區組職，加入失智專業輔導，才能開出美善「失智花朵！」

陳錦煌曾任政務委員及九二一大地震重建會執行長，他說，根據九二一重建經驗，台灣「社區生命共同體」意識舉世無雙，但「社區生活共同體」卻無比脆弱，如何引進日本「南礪模式」共生社區概念，團結社區力量（老人為主），所謂「老有所用」，解決自己社區健康或照護問題。