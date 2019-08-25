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配合溝子埧園區開發 雲縣府新闢聯外道、國3增設側車道

2019-08-25 11:07聯合報 記者李京昇╱即時報導

國道三號古坑交流道採分離式設計，常有民眾走錯，配合古坑產業園區開發，雲縣府向中央爭取7億元建置雙向平面側車道，並將新闢東外環道路、連接永光外環道道路，改善交流道亂象也紓解產業園區聯外交通需求。

古坑交流道在地方引頸期盼3年前完工啟用，但分離式設計，交流道南向匝道在縣道158甲，為南下入口與北上出口；北向匝道則在縣道149甲，是北上入口及南下出口，加上南下出口與台78線快速道路同車道，常有駕駛下錯出口搞不清方向。

古坑鄉長沈勝騰與古坑鄉民代表會主席鄭和義說，南、北匝道不同位置相差3公里遠，民眾走錯得繞7個村落，古坑部落多為老人家，駕駛迷失方向也造成交通混亂，更可能增加事故發生，地方都盼能解套。

雲縣府工務處長汪令堯指出，縣府已請顧問公司評估，預計要設南、北向設置單向雙車道的側車道，並新設3座橋梁，初估工程總經費7.71億元，上個月已向公路總局提報生活圈計畫爭取補助，最快3年後完工，並在古坑產業園區北側設外環道連接。

另外，配合古坑產業園區，也規劃耗資7200萬元在國道3號西側新闢道路，銜接永光外環道及台3線；以及新設古坑鄉東外環道，未來民眾要進入園區，不用在穿越古坑市區，可直接連接到園區。

為改善古坑交流道南、北向匝道問題，雲林縣府爭取在高速公路主線兩側設置側車道，全長...
為改善古坑交流道南、北向匝道問題，雲林縣府爭取在高速公路主線兩側設置側車道，全長約3公里，總經費約7.71億元。記者李京昇／攝影
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古坑車道國道

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