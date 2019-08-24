超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣口湖鄉公所和雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在有小日月潭之稱的口湖鄉宜梧滯洪池舉辦第一屆口湖產業嘉年華會，今年主題是「口湖蚵仔」，上千斤的蚵文蛤讓人呷免驚，尤其烤香的蚵搭配現炸的蚵嗲，香脆滑嫩，許多人都沒吃過，儘管颱風天仍吸引大批遊客排隊嘗鮮，展現口湖新鮮海產的魅力。

口湖鄉長林哲凌說，占地3百多公頃也是台灣西部最大的宜梧滯洪池，因湖中有浮島，宛若日月潭的光華島，被稱為小日月潭，孕育成美麗的海角祕境，名氣和遊客日增。

為讓更多民眾到口湖品嘗海鮮，今天選擇在小日月潭開辦第1屆「2019口湖產業嘉年華會」行銷口湖豐富優質的農漁產及美麗風光，初鶯試啼，魅力無法擋，儘管今天是颱風天竟有來自全國各地數千名遊客到訪，人潮如織，讓主辦單位也出乎意料。

林哲凌說，今年首屆嘉年華以「蚵」為主題，希望借此打響優質「口湖蚵」的知名度，未來將陸續推出口湖最有名的烏魚子、馬蹄蛤及龍鬚菜、鰻魚、草蝦等海產為主題，年年口味皆不同，讓大家來遊湖，品嘗不同風味的海鮮，例如蒲燒鰻、金門高梁烤烏魚子、一粒一台斤的馬蹄蛤，各種不同的料理，保證既新鮮又好吃。

今天烤鮮蚵、炸蚵嗲、烤文蛤、蚵仔粥，讓人呷免驚，尤其現烤的鮮蚵搭配香脆的蚵嗲，口感滑嫩酥脆，吸引上千民眾排隊搶吃，同時也有10分鐘限時剝蚵，能剝多少就送多少，有人大展手藝，10鐘剝出上台斤的蚵肉，手很痠但臉笑沒停。

令遊客著迷的是，台啤公司的「爽啤車」也來助陣，讓民眾烤蚵大口吃，啤酒大口喝，暢快無比，每個攤位都大排長龍，強強滾。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，今天到訪遊客之多，超乎想像，小日月潭潛力無限，與發展優質的口湖海鮮產業結合，發展成為雲林濱海觀光的明日之星，指日可待。