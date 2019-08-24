台南東山絲瓜豪雨災損逾6成 盼天然災害現金補助

2019-08-24 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南東山是全台第二大絲瓜產區，因連續降雨受粉率不佳，著果也長大不，估計損失逾6成，經農民向民意代表反映，台南市農業局今天會同相關單位會勘後，將向農委會爭取列入812豪雨災情現金救助

農業局表示，台南市二期作絲瓜種植面積約228公頃，總產量約4677公噸，為全台第二大產區，主要產地集中於東山區（168公頃），其他為周邊地區柳營區（22公頃）、白河區（16公頃）。

據農民指出，目前正值絲瓜產季，一個多月來間歇性雨勢，影響絲瓜授粉，著果率低，加上瓜苗根部泡爛，影響植株生長，瓜藤、葉子枯萎死掉，絲瓜也長不大，1分地原正常產量約4千台斤產量，但今年很慘，有時一整天收止到幾條絲瓜，估計災損有6成。

農業局邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署及東山區公所等人員組成勘查小組，連同立委葉宜津、市議員張世賢、李宗翰及東山區長董麗華等人，今天前往東山區會勘絲瓜面積約60公頃，因長期浸水生長勢衰弱受損嚴重，農業局立即提報行政院農業委員會農糧署，爭取現金救助。