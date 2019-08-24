蘇治芬指綠能政策中斷影響投資 雲林縣府澄清

2019-08-24 18:26 中央社 雲林縣24日電



前雲林縣長蘇治芬質疑雲林縣政府無法延續「台西綠能專區」政策，影響國際投資；雲林縣政府新聞處長周柏吟今天表示，綠能專區改回產業園區，讓園區使用更多元、開發更彈性。

蘇治芬昨天在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，「台西綠能專區」打造全國綠電共生示範場域，已獲前瞻基礎建設計畫全額補助新台幣19億2600萬元，開發至今投入約5000萬元公帑，但雲林縣長張麗善上任後中斷開發，改為「產業園區」，包含執行中的計畫，整體計畫中止尚需耗費1億元，對地方發展或國家能源政策都是損失，更有損台灣的國際聲譽。

她說，有日本綠能大廠已和專區內地主完成購買及承租細節，投下不少前期成本，但政策腰斬後，這家綠能大廠已決定撤案，並解散專為發展綠電而成立的台灣子公司，目前日方正在安排向日本政府提說明，在台子公司也會向日本台灣交流協會報告，未來可能將台灣列為不適合投資國家之一。

周柏吟在臉書貼文表示，綠能專區回復原產業園區規劃，也可推行在廠房屋頂設太陽光電，並行不悖，且前瞻計畫申請的綠能專區，後續招商規劃及作業都未進行，何來日本綠能公司損失。

周柏吟說，張麗善上任後一直強調雲縣府絕不排斥發展綠電，前提是尊重大多數地主意願。綠能專區改回產業園區，讓園區使用更多元、開發更彈性，研發更環境保護、低污染與可循環的「綠能產業」，而非僅鋪設太陽能面板種電。

周柏吟表示，台商密集回台投資，全國各地工業區土地需求上升，台西工業區有機會成為台商回台投資基地。