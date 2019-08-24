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輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

通往雲林縣草嶺風景區的149甲線公路，在921後多處崩塌封路多年，雲林縣府將動工修復，日前因大雨部分路段發坍方，加上白鹿颱風恐將帶來風雨，雲林縣長張麗善今天率大批主管上山踏勘，了解搶修工程進度，期能早日打通斷路，帶動草嶺風華再現。

縣長張麗善今天率副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、水利處長許宏博、消防局長林文山、警察局長顏旺盛、新聞處長周柏吟、議員蔡東富、古坑鄉長沈勝騰等人上山踏勘道路工程，包括149甲線新建清水溪橋、149甲線路段修復及邊坡修復工程、古坑雲209線擋土牆崩塌及古坑鐵國山段道路修復工程等5個工地。

張麗善說，921地震使縣道149甲線坍方嚴重，常有落石，目前也因雨被迫封路，縣府已爭取中央全額補助6億9600萬，預計2年內打通縣道149甲、乙線，樟湖將可直通草嶺。該工程主要的工程路段為「縣道149甲線新建跨清水溪橋工程」，總經費達5億1982萬元，預計明年完成環評，其餘四案目前都已開始辦理發包，預定今年底動工改善。

張縣長說，縣道149甲線樟湖通往草嶺的路段已封閉多年，造成當地民眾及觀光交通不便，縣府除興辦上述工程外，並協調南投縣政府，改善縣道149乙1k+600~4k+001四處髮夾彎路段，可讓樟湖草嶺交通更通暢，不久將來可大大助益草嶺觀光。

雲林縣長張麗善（前排左三）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡...
雲林縣長張麗善（前排左三）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡維斌／攝影
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草嶺清水溪風景怡人，雲林縣府積極搶修損壞多年的道路，期讓美麗的草嶺觀光風華重現。...
草嶺清水溪風景怡人，雲林縣府積極搶修損壞多年的道路，期讓美麗的草嶺觀光風華重現。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（左一）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡維斌...
雲林縣長張麗善（左一）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（左一）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡維斌...
雲林縣長張麗善（左一）今天帶領一級主管上山踏勘，了解山路崩塌搶修情形。記者蔡維斌／攝影
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草嶺修復古坑

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