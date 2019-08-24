山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘
通往雲林縣草嶺風景區的149甲線公路，在921後多處崩塌封路多年，雲林縣府將動工修復，日前因大雨部分路段發坍方，加上白鹿颱風恐將帶來風雨，雲林縣長張麗善今天率大批主管上山踏勘，了解搶修工程進度，期能早日打通斷路，帶動草嶺風華再現。
縣長張麗善今天率副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、水利處長許宏博、消防局長林文山、警察局長顏旺盛、新聞處長周柏吟、議員蔡東富、古坑鄉長沈勝騰等人上山踏勘道路工程，包括149甲線新建清水溪橋、149甲線路段修復及邊坡修復工程、古坑雲209線擋土牆崩塌及古坑鐵國山段道路修復工程等5個工地。
張麗善說，921地震使縣道149甲線坍方嚴重，常有落石，目前也因雨被迫封路，縣府已爭取中央全額補助6億9600萬，預計2年內打通縣道149甲、乙線，樟湖將可直通草嶺。該工程主要的工程路段為「縣道149甲線新建跨清水溪橋工程」，總經費達5億1982萬元，預計明年完成環評，其餘四案目前都已開始辦理發包，預定今年底動工改善。
張縣長說，縣道149甲線樟湖通往草嶺的路段已封閉多年，造成當地民眾及觀光交通不便，縣府除興辦上述工程外，並協調南投縣政府，改善縣道149乙1k+600~4k+001四處髮夾彎路段，可讓樟湖草嶺交通更通暢，不久將來可大大助益草嶺觀光。
留言