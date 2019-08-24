山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



通往雲林縣草嶺風景區的149甲線公路，在921後多處崩塌封路多年，雲林縣府將動工修復，日前因大雨部分路段發坍方，加上白鹿颱風恐將帶來風雨，雲林縣長張麗善今天率大批主管上山踏勘，了解搶修工程進度，期能早日打通斷路，帶動草嶺風華再現。

縣長張麗善今天率副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、水利處長許宏博、消防局長林文山、警察局長顏旺盛、新聞處長周柏吟、議員蔡東富、古坑鄉長沈勝騰等人上山踏勘道路工程，包括149甲線新建清水溪橋、149甲線路段修復及邊坡修復工程、古坑雲209線擋土牆崩塌及古坑鐵國山段道路修復工程等5個工地。

張麗善說，921地震使縣道149甲線坍方嚴重，常有落石，目前也因雨被迫封路，縣府已爭取中央全額補助6億9600萬，預計2年內打通縣道149甲、乙線，樟湖將可直通草嶺。該工程主要的工程路段為「縣道149甲線新建跨清水溪橋工程」，總經費達5億1982萬元，預計明年完成環評，其餘四案目前都已開始辦理發包，預定今年底動工改善。