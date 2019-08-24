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輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

白鹿來了！台南路邊停車不收費 交通營運狀況看這裡

2019-08-24 16:39聯合報 記者鄭維真╱即時報導

因應白鹿颱風，今天台南市路邊停車位都暫停收費，T-Bike也暫停營運，台鐵部分區段中午過後停駛，國道客運視風雨增減班，大台南公車則採颱風班表行駛。

高鐵台南站快捷公車H31市府線、H62奇美醫院線今天照常行駛：高鐵嘉義站黃9線依颱風班表行駛。

大台南公車採颱風班表，民眾可上「大台南公車」官網查詢。

至於停車收費部分，台南市交通局指出，路邊停車位今天暫停收費，停車管理處南門路繳費服務處也暫停服務。路外停車場委託民營的公園南路停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提升停車週轉率，仍採24小時收費營運。

另外，T-Bike租賃系統今天啟動防颱作業，暫停營運。

國道客運部分，國光客運今天台南往台中17時50分停駛。統聯客運【1611台北—台南】北上12時後每小時2班，視風雨狀況增減班、【1612松山—台南】北上12時後每小時1班，視風雨狀況增減班、【1625台中—台南】北上12時後每小時2班，視風雨狀況增減班；【1628台北—麻豆佳里】及【1629台北—學甲】全日停駛。

和欣客運【台南-台中-台北】北上10時到21時期間，約每半小時一班車；【台南-板橋】全日每1到2小時開行一班車。

台鐵西部幹線，基隆-彰化間各級列車正常行駛。彰化以南下行部分，12時以後(121次起)對號列車停駛，其中511次(七堵=潮州間)、117次(基隆=潮州間)改行駛至嘉義；區間車(彰化=嘉義間)正常行駛，嘉義以南停駛。

上行部分，12時以後(176次起)對號列車停駛；區間車（嘉義=彰化間）正常行駛，嘉義以南停駛。沙崙支線14時以後停駛。

目前台灣雨勢雷達合成回波圖。圖／擷取自中央氣象局
目前台灣雨勢雷達合成回波圖。圖／擷取自中央氣象局
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嘉義白鹿颱風公車

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