借路才能抵達抽水站 基層向黃偉哲爭取防汛道路

2019-08-24 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



白鹿颱風來襲，台南市長黃偉哲視察安南區外塭子中排應急抽水站，然而，相關工程人員仍需借過私人拖車大貨車教練場用地，才能抵達應急抽水站，安南區州南里長涂文財當面向黃偉哲爭取防汛道路，以維工程人員搶修及防汛作業，黃偉哲則允諾全力協助。

涂文財說，去年汛期豪大雨致安和路四段附近淹大水，連救護車都無法進出安南醫院，他撩水到抽水站，水深及胸相當危險，附近住戶飽受淹水之苦。如今，外塭子中排應急抽水站完成後，遇上第一個白鹿颱風，期能通過考驗。

他也當面建議，市府應沿安順寮排水堤防道路，興設約100公尺防汛道路，否則進出抽水站需借過私人土地；他說，為了工程人員搶救安全及防汛作業需求，應盡快興設防汛道路才對。市府表示，將向河川局爭取，尤其，長和路即將拓寬為40米道路，拓寬完成後，接續興設防汛道路，期能解決借路的窘境。

水利局指出，安順寮排水為台南市安南區重要排水路之一，集水面積約22平方公里，共計有3條布管區排支流，分別為外塭子外排二、下洲子中排一及下洲子中排二。集水區域範圍內因地勢平緩，對集水區內排水能力不利，而安順寮水位也受鹽水溪排水外水位影響，豪大雨期間，安順寮排水水位高漲，導致內水無法排入而溢淹至路面。

其中，外塭子中排，因流經安南區州南里及州北里，屬安南區人口密集區域，因受限於先天地勢條件影響，每逢外塭子中排水位高漲期間，無法仰賴重力排水自然排出，須仰賴移動式抽水機協助抽排。