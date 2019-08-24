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世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

雨勢不斷 農改場籲水稻花卉蔬果加強排水病害防治

2019-08-24 15:35聯合報 記者周宗禎╱即時報導

月初至今雨勢不斷，臺南區農業改良場今天呼籲種植水稻、花卉、蔬果農民加強田間排水及注意病害發生，即時防治；農用排水等設施也應清除管線雜物使排水通暢避免積水。

農改場表示，水稻宜維持適當水位，減緩稻株受強風、豪雨侵襲而倒伏。颱風過後，剛完成插秧田區因豪雨受損缺株者，應盡快進行補植工作。積水退去後應暫時排水，待稻株挺立生長後再行灌水，但灌溉水不宜過深，風雨吹襲易造成稻葉傷口及高濕環境，需留意紋枯病、白葉枯病發，及早防治。生育初期的水稻田，積水退後應注意福壽螺防治。

花卉露天栽培者，要加強清理排水溝與雜物，保持溝畦暢通，利於排水。檢視田間栽培支架及花網是否牢固，強化植株支撐力。藤蔓類作物請加強誘引固定。摘除不必要葉片及修剪枝條，減少植株受風面積及葉片摩擦導致傷害。盆花及草花可移入設施內或加防護材料覆蓋保護。

果樹尤其木瓜、火龍果等更需防範風雨，另可培土、作高畦，使作物地際部穩固，減少植株搖動或倒伏。幼年樹、高莖果樹應立支柱，以減少植株倒伏或莖幹折斷。利用植株枝幹、竹竿支撐和繩索固定果實，防止落果或枝條斷裂。

已屆採收期的文旦、酪梨、木瓜、火龍果、香蕉及番荔枝等必要時應儘速採收，以減少果實水傷損失。豪雨過後應加強病蟲害防治，清除落果，枝條，落葉等田間感染源，減少病原傳播。

蔬菜與瓜果忌淹水，可出售的應儘速採收，以減少損失。雨季期間採收之蔬果產品，建議貯放通風良好或具冷藏功能設備，可降低腐爛耗損率。

尚未採收蔬菜可於田區覆蓋紗網，避免雨水直接衝擊葉片，但須注意覆蓋資材固定方式。瓜果類栽培棚架應加強固定措施，避免因豪雨或強風侵襲而傾倒。設施栽培蔬果，應注意捲揚式塑膠布覆蓋情形，避免雨水進入設施內，設施內可預備抽水設備，杜絕水分灌入設施內。

颱風過後應投入病蟲害預防性管理，依該項作物登記藥劑進行施藥防治時需注意安全採收期，以確保農產品安全，並適度補充植物營養管理，可促進作物恢復生長。

雨勢不斷，農改場籲火龍果果加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
雨勢不斷，農改場籲火龍果果加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
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雨勢不斷，農改場建議水果加固。圖/台南農改場提供
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雨勢不斷，農改場籲水稻加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
雨勢不斷，農改場籲水稻加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
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雨勢不斷，農改場籲水稻花卉蔬果加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
雨勢不斷，農改場籲水稻花卉蔬果加強排水病害防治。圖/台南農改場提供
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豪雨火龍果颱風

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