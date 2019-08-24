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防降雨淹水 黃偉哲視察抽水站

2019-08-24 12:01中央社 台南24日電

因應颱風白鹿來襲，台南市災害應變中心今天上午提升一級開設，台南市長黃偉哲主持會議後轉往永康、安南區等地視察抽水設備。他說，這次雨量預計雖比前波降雨少，仍不能大意。

黃偉哲在主持災害應變中心會議後接受媒體聯訪表示，有鑑於上次8月13日豪雨的經驗，對於颱風的雨量要戒慎恐懼。雖然這次中央氣象局的預報，在台南地區估計是強風的影響大於雨量。因為風量預測達到停班停課標準，台南市決定停班停課，但對雨量的部分也不能大意。

黃偉哲表示，0813豪雨在永康、仁德的三爺溪流域有造成淹水的狀況，水利單位已特別針對這幾個地方加強部署抽水機。山區方面可能因為雨量造成一些道路崩坍，市府也已針對可能崩坍的地方加強路基的整備，並在附近部署機具。

他說，有些地區採取預防性封路，可能造成民眾進出不便，所以市府預防性撤離6名民眾；分別是左鎮區3人、南化區3人。

黃偉哲在會議結束後轉往永康區的大灣抽水站、及安南區的外塭子中排應急排水站視察。

他表示，大灣抽水站是今年剛完成的新抽水站，除了已完工的第1期工程，另外還有第2期工程，希望能順利在這個月底完成發包。治水工程其實沒有最好，只有好還要更好，在完成一個階段後就要再往另一個階段前進。市府沒有汛期與非汛期之分，會全力進行各項工程。

雨量黃偉哲停班停課

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