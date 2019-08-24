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「閱讀苗圃」 嘉義家扶與茉莉二手書店推動閱讀時光

2019-08-24 11:43聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義家庭扶助中心今天舉行家扶暨茉莉二手書店閱讀苗圃書屋的揭牌儀式，當天共有15戶40名家長及其子女前來，嘉義市長黃敏惠讀繪本給孩子們聽，共同見證閱讀苗圃開張的精采時刻。

茉莉二手書店執行長蔡維元表示，企業秉持「環保、公益、閱讀」的理念，2年前與家扶基金會合力推廣弱勢兒童閱讀計畫，透過讀者們的愛心捐贈書籍、影音品所累積的款項，在各地家扶設置茉莉「閱讀苗圃」書屋，2019年拓點到嘉義，期待讓更多家庭在歡欣自在的氛圍中享受閱讀樂趣，「任何一本書都有可能改變一個孩子一生」。

就讀幼兒園小班的小涵（化名），平日鮮少有機會接觸到課外讀物，母親一得知此活動立刻報名，一早帶著小涵姐妹來到閱讀苗圃；黃敏惠跟孩童分享繪本「雷克斯的痛痛牙」，口吻生動活潑，極具幽默感，傳達正確的健康飲食習慣並幫助兒童了解暴力並不能解決事情，尊重才能贏得友情，家長及小朋友都聽得津津有味！

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，一本繪本書對於家扶受助戶來講價格昂貴，感謝茉莉二手書店擔任公益平台，號召民眾響應，將二手書估出的書款捐出，得以促成家扶閱讀苗圃的設置，中心規畫一系列閱讀活動，並透過借書集點換好禮，鼓勵家長帶小朋友前來運用閱讀苗圃資源，豐富兒少之正當休閒活動，同時增加家長陪伴兒少的時間，增進親子互動品質。

嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩...
嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩聽得入迷。記者姜宜菁／攝影
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嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（右四）頒發借書證給孩童，鼓勵孩子...
嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（右四）頒發借書證給孩童，鼓勵孩子多閱讀、遠離3C。記者姜宜菁／攝影
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嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩...
嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩聽得入迷。記者姜宜菁／攝影
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嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩...
嘉義家扶中心「閱讀苗圃」今揭幕，嘉義市長黃敏惠（拿書者）與孩子分享繪本，大人小孩聽得入迷。記者姜宜菁／攝影
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嘉義黃敏惠幼兒園

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