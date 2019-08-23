24日台南停止上班課 醫院有沒有看診報你知

2019-08-23 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



白鹿颱風影響台灣，台南市明天停止上班上課，台南市衛生局指出轄內急救責任醫院門診開設情形如下：

•國立成功大學醫學院附設醫院：未開門診

電話：06-2353333、06-2353535分機0

慢箋領藥及抽血櫃檯暫停服務；已排定的電腦斷層、核磁共振及超音波檢查照常服務

•奇美醫療財團法人奇美醫院：門診停診（上午機動開設一般內科及一般外科）

電話：06-2812811分機52314、 52315

•衛生福利部台南醫院：門診正常

電話：06-2200055分機2727

•衛生福利部台南醫院新化分院：未開門診

電話：06-2200055分機2727

•衛生福利部新營醫院：停診

電話：06-6351131分機1102

•奇美醫療財團法人佳里奇美醫院：門診停診（加開上午內外科各一診)

電話：06-7263333分機32312

•奇美醫療財團法人柳營奇美醫院：門診停診(加開上午內科二診、外科一診)

電話：06-6226999分機72310

•台南市立安南醫院：門診正常

電話：06-3553111分機9

本院原則上不停診，但請隨時參閱醫院官網

或電話詢問

•台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院：停診

電話：06-5702228

檢驗檢查及慢性處方箋領藥暫停服務

•台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院：停診

電話：06-2748316分機9

•郭綜合醫院：停診

電話06-2226677

•台南市立醫院：除眼科皮膚科復健科休診外，其他門診正常

電話：06-2609926分機21170

•高雄榮民總醫院台南分院：停診