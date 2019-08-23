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全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南文旦王出爐，麻豆柚農林建良勝出，他接手父親文旦園後採用草生栽培，一度被父親誤會「懶惰」，父子產生爭執，但吳建良不斷上課精進栽培技術，在2014獲得麻豆文旦評鑑比賽總冠軍，2016第二屆台南市文旦大賽獲得第一名「特等獎」，2017、2018也獲得南市文旦大賽的優等獎，是得獎常勝軍、文旦達人，最近也獲農委會2019年產銷履歷達人。

2019年台南市文旦大賽歷時2個多月，果品評鑑今天在南瀛堂舉行，由嘉義大學、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義試驗分所專家共同評審，今年有85人報名，第一階段果園評鑑有57人進入第二階段決選，8月16日前往果園採果，採10箱其中一箱要送驗374項農藥檢測合格，今天進行果肉評鑑，果園佔30 %果品佔70%。最後加總後選出前25名農友，經過3關考驗，最後由麻豆區林建良勇奪「文旦王」。

林建良今年58歲，從小就跟著父親在柚園幫忙，從工廠退休後正式接手，採用草生栽培，一度被父親誤會懶惰，父子有過爭執。林建良不斷上課學習增進栽培管理技術及知識，採用氧氣筒設計，將液態肥沿管子注入土壤底下，讓文旦樹都可獲得均勻的養分，並埋設管路用抽水設備抽出多餘水份，解決柚園排水問題。林建良延續父親就開始的產銷履歷認證，從柚園管理、施肥、施藥等都要紀錄，他說，「保留好的，改進不好的，才能種出好文旦」。

義大學園藝系榮譽教授呂明雄總講評表示：優質文旦須符合「外觀」、「肉質風味」、「糖度」、「種子數」內外兼具的要件：外形勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，辭水後重量在400-600公克為佳；剝開後果皮薄、果肉細緻，內含種子數須少於1粒，糖度在11度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜，可供消費者選購文旦之參考；本次參賽文旦糖度11度以上計有41位，品質均為上上之選。

成績如下：特等獎林建良（麻豆）、頭等獎許秀梅（下營）、陳國益（下營）、郭彥宏（麻豆）；優等獎郭秋寶（麻豆）、林靜瑜（官田）、吳林娥（麻豆 ）、林新添（下營）、郭幸蓁（麻豆）；另有良等獎16名黃美豊、馮郁文、林福田、謝聖易、楊明輝、朱忠仁、陳寶忠、謝李金猜、林恒如、謝茂傳、陳曾美蘭、陳美雲、王鉑鈞、謝玄昭、林秋木、胡文瑞。。

台南市府副祕書長王揚智下午頒發得獎匾額及獎牌鼓勵農友們的用心栽培與辛勞。台南市長黃偉哲今天在大遠百台南店舉辦特等獎文旦預拍會，共計拍賣3箱所得全數捐贈公益團體發揮愛心。台南市麻豆文旦種植面積有1098公頃為全台之冠，也是全台最早採收的產區，品質更具代表性，年產值超過10億元，為台南市最重要經濟果樹之一。

麻豆柚農林建良獲今年台南文旦王。記者吳淑玲／攝影
麻豆柚農林建良獲今年台南文旦王。記者吳淑玲／攝影
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台南文旦王選拔今天揭曉頒獎，麻豆柚農林建良獲今年文旦王。記者吳淑玲／攝影
台南文旦王選拔今天揭曉頒獎，麻豆柚農林建良獲今年文旦王。記者吳淑玲／攝影
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台南文旦王選拔今天揭曉頒獎。記者吳淑玲／攝影
台南文旦王選拔今天揭曉頒獎。記者吳淑玲／攝影
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文旦嘉義義大

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