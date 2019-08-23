全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南文旦王出爐，麻豆柚農林建良勝出，他接手父親文旦園後採用草生栽培，一度被父親誤會「懶惰」，父子產生爭執，但吳建良不斷上課精進栽培技術，在2014獲得麻豆文旦評鑑比賽總冠軍，2016第二屆台南市文旦大賽獲得第一名「特等獎」，2017、2018也獲得南市文旦大賽的優等獎，是得獎常勝軍、文旦達人，最近也獲農委會2019年產銷履歷達人。

2019年台南市文旦大賽歷時2個多月，果品評鑑今天在南瀛堂舉行，由嘉義大學、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義試驗分所專家共同評審，今年有85人報名，第一階段果園評鑑有57人進入第二階段決選，8月16日前往果園採果，採10箱其中一箱要送驗374項農藥檢測合格，今天進行果肉評鑑，果園佔30 %果品佔70%。最後加總後選出前25名農友，經過3關考驗，最後由麻豆區林建良勇奪「文旦王」。

林建良今年58歲，從小就跟著父親在柚園幫忙，從工廠退休後正式接手，採用草生栽培，一度被父親誤會懶惰，父子有過爭執。林建良不斷上課學習增進栽培管理技術及知識，採用氧氣筒設計，將液態肥沿管子注入土壤底下，讓文旦樹都可獲得均勻的養分，並埋設管路用抽水設備抽出多餘水份，解決柚園排水問題。林建良延續父親就開始的產銷履歷認證，從柚園管理、施肥、施藥等都要紀錄，他說，「保留好的，改進不好的，才能種出好文旦」。

嘉義大學園藝系榮譽教授呂明雄總講評表示：優質文旦須符合「外觀」、「肉質風味」、「糖度」、「種子數」內外兼具的要件：外形勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，辭水後重量在400-600公克為佳；剝開後果皮薄、果肉細緻，內含種子數須少於1粒，糖度在11度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜，可供消費者選購文旦之參考；本次參賽文旦糖度11度以上計有41位，品質均為上上之選。

成績如下：特等獎林建良（麻豆）、頭等獎許秀梅（下營）、陳國益（下營）、郭彥宏（麻豆）；優等獎郭秋寶（麻豆）、林靜瑜（官田）、吳林娥（麻豆 ）、林新添（下營）、郭幸蓁（麻豆）；另有良等獎16名黃美豊、馮郁文、林福田、謝聖易、楊明輝、朱忠仁、陳寶忠、謝李金猜、林恒如、謝茂傳、陳曾美蘭、陳美雲、王鉑鈞、謝玄昭、林秋木、胡文瑞。。