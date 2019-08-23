豪雨估損毀4成凱特芒果、蘆筍 郭國文爭取災損救助

2019-08-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



大內區農會理事長李勗源表示， 連日豪雨造成四成凱特芒果損毀。圖/郭國文提供 分享 facebook 本月連日豪雨造成多處農產災損，農委會20日公告農業天然災害現金救助及低利貸款地區及農作項目；不過臺南市大內、山上區農民向立委郭國文陳情，表示種植即將收成凱特芒果，也因豪雨造成相當大災情，善化蘆筍農也陳情蘆筍因暴雨全部遭殃。郭國文邀請農糧署，農改場代表今天會同市政府農業局、區公所代表會勘，希望能為農民爭取損失納入災損。

大內區農會理事長李勗源說，俗稱九月芒果的改良種凱特芒果即將進入採收期，然而8月連日豪雨造成大量水傷與裂果，損失慘重，農民苦不堪言。

李勗源表示，大內區種植凱特芒果面積約120至130公頃，加上鄰近山上區共有200公頃，還有左鎮、玉井山區等也都有種凱特芒果，這次暴雨預估造成四成損失，相當嚴重，卻未列入救助項目。因此請區公所通報，並向郭國文陳情。

善化區種植蘆筍蘇姓農民也向郭國文陳情，所栽種的蘆筍因連日豪雨也是全部遭殃，投入成本付諸流水，而善化、安定多處種植蘆筍的地區也同樣面臨此災損，但同樣沒有列入此次的救助項目，也盼望農委會能一併納入。