北港媽祖庇佑海巡 捐贈千件查緝裝備加持

2019-08-23 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀與天乙峰企業董事長蔡文正，共同捐贈600件查緝識別背心、487頂查緝便帽給海巡署偵防分署，分署長張忠龍代表受贈，並回贈感謝獎座作為感謝。

蔡咏鍀說，海巡署偵防分署查緝隊今年2月時，緝獲大批各類毒品，市值超過10億元，為激勵海巡署偵防分署查緝隊士氣，特別捐贈偵防裝備，也希望在媽祖的加持及庇祐下，使海巡查緝隊同仁在緝私過程順利平安。