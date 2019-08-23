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北港媽祖庇佑海巡 捐贈千件查緝裝備加持

2019-08-23 09:53聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀與天乙峰企業董事長蔡文正，共同捐贈600件查緝識別背心、487頂查緝便帽給海巡署偵防分署，分署長張忠龍代表受贈，並回贈感謝獎座作為感謝。

蔡咏鍀說，海巡署偵防分署查緝隊今年2月時，緝獲大批各類毒品，市值超過10億元，為激勵海巡署偵防分署查緝隊士氣，特別捐贈偵防裝備，也希望在媽祖的加持及庇祐下，使海巡查緝隊同仁在緝私過程順利平安。

張忠龍回贈感謝獎座時表示，「工欲善其事 必先利其器」，政府資源有限，民間力量無窮，很感謝蔡董事長愛心公益不落人後，長期給予海巡署相當大的支持。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右二）捐贈1千多件查緝識別背心、查緝便帽給海巡署偵防分署...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右二）捐贈1千多件查緝識別背心、查緝便帽給海巡署偵防分署，分署長張忠龍（左二）代為受贈。圖／海巡署提供
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海巡署北港朝天宮

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