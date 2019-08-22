獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市目前只有一處身心障礙者的家庭托顧站，由56歲王姓婦人經營，但1月成立至今，卻始終「等嘸人」，王婦說，她家有唐氏症的女兒，身知照顧者的辛苦，希望幫助其他照顧者喘息，至今卻沒有媒合到任何個案，無法實現理念，希望市府能加緊腳步宣傳。

王婦為了打造合法規的家庭托顧站，在家中打造身障警鈴、殘障斜坡道和浴室的止滑設施和扶手等，還改善漏水，耗費十多萬，就是希望打造身障者一個溫馨的家。

王婦說，1個家托員最多只能照顧3個身心障礙者，可以更用心在個案上，機構則是照服員要1對多，比較會有疏漏；她照顧女兒多年，經驗豐富，女兒漸長能自理，有餘力照顧更多人，希望身障者得知這資訊，可趕緊報名。

嘉義市啟智協會社工員黃妤楨說，今年受市府委託辦理家托站，發現其實很多人有意願成立，因為若一次照顧3個身障者，一個月就有5萬元收入，但卻無法媒合到個案，更不用說成立更多的站點。

黃說，有些父母長期在家中照顧身障孩子，認為自己最了解孩子，不願將孩子送到別人家中照顧，也有人是不願讓外界知道家有身障者，但經年累月下，其實照顧者的身心壓力會很大，但到家托站，一天至少能喘息8小時，可以紓解大量壓力。

黃妤楨說，家托員受過專業訓練，除了能隨時緊盯身障者的狀況，也可以帶著身障者參與戶外活動，與人多接觸。