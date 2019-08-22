獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府今年一月申請衛福部的公益彩券盈餘補助，設身心障礙者家庭托顧點，但媒合至今，只有一處站點且還沒有個案，嘉義市社會處坦言，許多照顧者不願將身障者送到別人家中，加上對這項資訊還不了解，市府會加強宣導。

嘉義市身障者約有1萬5000名，市府希望透過這項服務，讓照顧者每天喘息8小時，且一名家托員最多只能照顧3名身障者，可以更用心在身障者身上。一般戶補助後每月費用只要4180元、中低收入戶2090元，低收入戶則全額免費，費用也不貴。

要成立家庭托顧站並不簡單，家托員要有照顧服務等相關證照，家中也要至少6.6平方公尺的空間，並設有無障礙空間，例如殘障坡道、警鈴和扶手等，地板也要有防滑措施，若站點內裝不符規定，市府也會幫忙申請修繕經費。

社會處表示，因嘉義市幅員偏小，人口相對集中，各式照顧服務便於取得，家庭托顧服務較非首選；在可使用的照顧資源下，身心障礙者更傾向使用居家服務等方案，由照顧服務員至家中提供照顧，以免去交通往返上之不便。

加上輕中度者身心障礙者僅需短時間照顧，本身期待自立生活或短期性協助，非長時間仰賴他人照顧。重度身心障礙者部分須維生器材，不易外出，至托顧家庭的交通問題難以克服。

社會處指出，雖然手上握有全嘉義市的身障名單，但礙於個資法，資料外流會有爭議，因此不能給委託的協會聯繫方式，有些人也不願被知道家中有身障者，市府也不好挨家挨戶打電話宣傳，也造成宣傳不佳。

今年市府委由嘉義市啟智協會辦理，衛福部給市府的目標是兩處站點和收托兩人，但迄今仍沒達成目標。社會處表示，目前會到特殊教育的學校、身障團體和里長等單位，採「地毯式」的宣導，希望能找齊願意前來的個案。