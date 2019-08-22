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2019嘉義馬拉松 藍綠縣市長共同當代言人

2019-08-22 21:55聯合報 記者李承穎╱即時報導

連續舉辦4年的「2019 嘉義第四屆馬拉松公益路跑活動」，配合嘉義市國際管樂節系列活動，將於今年12月29日登場。嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及在地馬拉松金牌選手楊睿慈擔任共同代言人，不分藍綠合作，希望力拚「運動經濟」，帶動地方繁榮與進步。

本次路跑活動除了有邊跑馬拉松邊喝啤酒丶紅酒的特色以外，選手之夜將由信吉衛星電視台的歌手藝人帶來精彩歌舞表演。黃敏惠市長、翁章梁與多位議員今天記者會也應邀上台熱唱，默契十足，炒熱氣氛。

黃敏惠說，縣市本是一家，很高興和翁縣長有充分共識，共同為嘉義縣市互利共榮努力。本次賽事可望突破萬人，相當難得，期待未來不僅在運動經濟層面，在各方面都能有合作空間，縣市更緊密，「有情有義的嘉義人一起合作」。

翁章梁指出，縣市合作可能性當然存在。很多公共政策如社福等都和民眾生活息息相關，公部門資源「應該以老百姓生活為優先」，期待未來在各方面，縣市都能合作。

黃敏惠說，公益不分你我，音樂交流更是人與人之間最好的活動，嘉義市國際管樂節年年都吸引包含嘉義縣在內的優質團隊前來參與，今年管樂踩街即將在12月21日下午登場，歡迎翁一起來踩街。

「2019 嘉義第四屆馬拉松公益路跑活動」將從民生國中起跑，至嘉義縣政府後折返。開放報名至今已有近八千人報名，報名截止日為10月31日，希望能突破一萬人，詳細活動內容及簡章請上樂活報名網查詢。

嘉義市長黃敏惠（中）與嘉義縣長翁章梁（右二）攜手辦嘉義馬拉松。記者李承穎/攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與嘉義縣長翁章梁（右二）攜手辦嘉義馬拉松。記者李承穎/攝影
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嘉義黃敏惠馬拉松

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