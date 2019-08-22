這位好心阿嬤苦人所苦 助508名喪偶母親走出陽光

2019-08-22 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



淚流乾了，前方的路還是要走下去。一場催淚感人的聚會今天在雲林家扶中心登場，20名來自雲嘉南地區的喪偶單親媽媽，應寒梅基金會之邀相聚，84歲基金會董事長陳楊麗容頒贈每人3萬元，命運相同的媽媽背後都有一段用淚水堆砌的辛酸故事，一一向阿嬤傾訴，曾挨過單親苦痛的阿嬤全都了解，要大家像寒梅一樣愈冷愈開花。

家住台南新營的陳楊阿嬤26歲喪偶，身無分文獨力撫養兩女，辛苦還債後，苦人所苦誓言要幫同樣遭遇的人，菩薩心腸的她省吃儉用，50年前積攢人生第一個一百萬，即開始幫助所有單親媽媽，也催生了寒梅基金會，已五百多個無助單親媽媽，因有阿嬤挺過最難的日子，今天用淚分享故事，不善言語的阿嬤挽著她們的手，要大家為了孩子要繼續堅強走下去。

是無數喪偶母親心中的媽祖婆陳楊阿嬤，分享早年喪偶受盡苦難嘲諷，如何靠自身力量走出困境的經驗，勉勵媽媽們面對生命挑戰與挫折時，要學習一翦寒梅傲立雪中精神，必能苦盡甘來。

今天20名母親多數外籍配偶，提起丈夫身後這一路走來，不分國籍均悲從中來，嘉義的阮氏先生過世，家人又對她做了不可原諒之事，雪上加霜，曾讓她以為台灣都是壞人，直到遇上家扶及許多人的幫手，她重新認識台灣，愛孩子也愛這裡。

「母因子而強」菲律賓籍的李媽媽緊緊抱住阿嬤，淚汪汪細說過往，她說孩子已讀台南一中，是她一生光榮，一切的苦都已不算什麼「孩子是我們活下來的資產」。面對眼前像自己的女兒、媳婦的媽媽們淚水涕零地訴苦，慈祥的陳楊阿嬤挽著她們的手說「妳的苦，我能懂」。