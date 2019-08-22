「比賽茶哪裡去？」世界搏茶會紅茶競賽茶農質疑

2019-08-22 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣議員何子凡接獲茶農反映，指2019世界搏茶會舉辦「世界搏茶會優質紅茶評鑑比賽」立意良好，但比賽規則每個參賽點繳交2斤茶，卻未說明未得獎茶、淘汰茶，賽後要如何處置，是自行銷售嗎？銷售所得歸誰？

承辦「世界搏茶會優質紅茶評鑑比賽」的23.5度阿里山茶產業運銷合作社林育丞表示，這次比賽不收報名費，比賽相關費用包括獎金、獎牌木匾製作費用，都由承辦單位支付，每點所交出的2斤茶，除了評審沖泡評比，入圍的還要送檢驗，預估未得獎茶大約剩下1斤多。

林育丞說，除了得獎茶可領回4兩，剩餘的茶都將提供主辦單位，做為這次搏茶會活動用茶。這次參賽共繳交182點、364斤茶，會後能剩下的有限，所以不考慮退回，參賽者若有疑慮可與主辦單位接洽。

何子凡說，縣府為落實「搏」茶意涵，提升茶農的紅茶製茶技術，並透過評鑑比賽進行分級包裝，以利品牌行銷是好事。但茶農反映，比賽辦法全文與報名表單，皆沒有說明「入獎茶」與「淘汰茶」賽後如何處置？「入獎茶」是大會拍賣或還給茶農自行銷售嗎？而茶農無法領回的「淘汰茶」如何處理？