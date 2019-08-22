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韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

活用家庭主婦專長 55歲婦人好手藝征服百人

2019-08-22 17:34聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

63歲林碧珠每天要掌握長照中心100人分的伙食，她在廚房熟練的揮動鍋鏟、洗米煮飯，8年前她在嘉義就業中心的幫助下，以中高齡身分勇敢跨入職場，家人從不看好到支持，連帶也激勵宅男兒子人生重回正軌，林碧珠感恩的說「煮飯還有薪水領，整個人也因為勞動顯得有精神，實在獲益良多！」

林碧珠結婚後就在家相夫教子、侍奉公婆，8年前因丈夫到嘉義就業中心求職，就服員李莉亞家訪時發現林碧珠想要出外工作轉換心情，卻因沒有一技之長謀職不意，剛好嘉義縣養生老人長期照顧中心缺廚師一名，李莉亞就鼓勵她以當「家庭煮婦」練就得好廚藝去試試看。

「什麼！兩餐要準備100人餐點？」林碧珠想打退堂鼓，但一想到要外出工作卻不被家裡人看好，索性硬著頭皮邊看邊學，沒想到越做越上手，隔年她再接受職訓考取中餐丙級證照，現在每日5菜1湯的菜單設計、調配、烹煮到廚房環境整理都能一手包辦。

「要活就要動，整個人連心態都變年輕了！」林碧珠說以前每天待在家壓力大，上班後憂鬱症狀都改善，連兒子都受她激勵重新振作，她鼓勵中高齡朋友出外工作；養生老人長照中心的老闆娘羅敏翠也說，偏鄉留才不易，只要肯做就願意給機會，林碧珠雖然沒經驗但是有責任感又好學，跟長輩還有同事互動都很好，放假也會跑回來幫忙，希望她不要輕言退休！

雲嘉南分署長劉邦棟指出，台灣已邁入少子高齡化的社會，政府今年通過了「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，分署今年截至7月底已幫助13312位中高齡朋友推介就業，中高齡求職者具有穩定性高且有責任感等優點，歡迎有需求的事業單位及求職者就近向雲嘉南區各就業中心洽詢。

63歲的林碧珠8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準備百人...
63歲的林碧珠8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準備百人餐點駕輕就手。記者姜宜菁／攝影
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63歲的林碧珠（中）8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準...
63歲的林碧珠（中）8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準備百人餐點駕輕就手。記者姜宜菁／攝影
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63歲的林碧珠8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準備百人...
63歲的林碧珠8年前以「家庭煮婦」應徵廚娘一職，並考取丙級廚師證照，現在準備百人餐點駕輕就手。記者姜宜菁／攝影
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