大亞儲能微電網系統啟用 有效利用綠能發電

2019-08-22 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



大亞集團今天舉行「大亞儲能微電網系統啟用儀式」，台南市長黃偉哲表示，儲能設施是發展綠能非常重要的環節，大亞集團在儲能設施上有突破性的進展且進入量產階段，是建構台南成為綠能城市的重要一步，亦讓台灣的綠能發展吃下了顆定心丸。

黃指出，發展綠能不僅是台灣的趨勢，也是世界各國的趨勢，但綠能發電有時間性的限制，很難24小時持續發電，因此必須搭配儲能設施，感謝大亞電纜獨步並早期建置600度電寫200kw的儲能微電網系統，把離峰時候的電儲存下來，提供於尖峰時間調度使用，對於大亞集團洞燭先機投入儲能產業，市長表達肯定之意。

黃說，能源儲存具備環保及綠能概念，也讓企業節省許多龐大的能源費用，市長現場舉出311日本大地震為例表示，311震災後，日本政府要求居民購置儲能設施，把非尖峰或夜間時段的電先儲存下來，在中午等用電量尖峰期就可以使用，這樣的一個簡單的調節動作，就為個人和家庭節省電費，讓國家的電力供應更加穩定，期待也能推廣給一般用戶使用。

為響應政府2025年非核家園的政策目標與台灣新電業法的改革，大亞集團於台南關廟廠區獨立建置儲能微電網系統，短期以提供大亞關廟廠區的電力調度為主，大亞集團董事長沈尚弘表示，再生能源有不穩定的特色，大亞肩負使命，早期來投入儲能的發展，希望未來儲能技術發展成熟後，能在儲能市場上有一立足之地。