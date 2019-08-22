台南爭議最多 捷運綠線將辦說明會

2019-08-22 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市捷運行經市區也是爭議最多的綠線，市政府將在9月2日到6日，舉辦4場說明會，說明原路線與5條替代路線的優缺點。

台南市捷運工程處表示，將於綠線行經之行政區辦理說明會，分別在9月2日東區區公所、3日北區大豐里活動中心、5日中西區南美里活動中心、6日安平區華平里活動中心舉行，傾聽民意廣納各界意見，歡迎民眾踴躍參加，倘不克前往參加說明會的市民，亦可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看現場情況，並於留言區內發表意見，說明會相關資訊亦可至捷運工程處網站查詢（網址https://ppt.cc/flFyhx）。

交通局代理局長熊萬銀表示，先進運輸系統優先路網藍線、綠線及紅線三線，綠線是唯一一條東西向捷運路線，串連三城（普羅民遮城、熱蘭遮城及成功大學大學城），行經重要古蹟景點及台鐵，又可與第一期藍線轉乘，形成一個完整的路網，其路線規畫極具重要性。

捷運工程處代理處長秦繼孔表示，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計，到發包施工、平均每條線完工營運至少都要10年，目前綠線還在可行性研究階段，尚未定案，希望透過說明會向民眾說明原路線及5個替代路線方案，盼能取得共識獲民眾支持，盡速完成可行性研究法定程序，進入綜合規畫再決定路線。