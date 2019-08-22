親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

台南爭議最多 捷運綠線將辦說明會

2019-08-22 15:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市捷運行經市區也是爭議最多的綠線，市政府將在9月2日到6日，舉辦4場說明會，說明原路線與5條替代路線的優缺點。

台南市捷運工程處表示，將於綠線行經之行政區辦理說明會，分別在9月2日東區區公所、3日北區大豐里活動中心、5日中西區南美里活動中心、6日安平區華平里活動中心舉行，傾聽民意廣納各界意見，歡迎民眾踴躍參加，倘不克前往參加說明會的市民，亦可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看現場情況，並於留言區內發表意見，說明會相關資訊亦可至捷運工程處網站查詢（網址https://ppt.cc/flFyhx）。

交通局代理局長熊萬銀表示，先進運輸系統優先路網藍線、綠線及紅線三線，綠線是唯一一條東西向捷運路線，串連三城（普羅民遮城、熱蘭遮城及成功大學大學城），行經重要古蹟景點及台鐵，又可與第一期藍線轉乘，形成一個完整的路網，其路線規畫極具重要性。

捷運工程處代理處長秦繼孔表示，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計，到發包施工、平均每條線完工營運至少都要10年，目前綠線還在可行性研究階段，尚未定案，希望透過說明會向民眾說明原路線及5個替代路線方案，盼能取得共識獲民眾支持，盡速完成可行性研究法定程序，進入綜合規畫再決定路線。

捷運工程處代理處長秦繼孔指出，綠線替代路線方案，起迄為平實轉運站至安平，以選擇20公尺以上道路為優先，除了西門路及成功路原路線方案外，再研擬5個可行路線替選方案，各方案主要路廊分別為方案A公園南、海安路段、方案B公園南、海安、民生路段、方案C公園南、臨安、民生路段、方案D健康、大同路段及方案E公園南、海安、和緯路段，並於今日於市政會議專案報告。

台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
分享
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
分享
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
分享
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
分享
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
台南捷運綠線五條替代路線。圖/捷運處提供
分享

捷運網路直播

相關新聞

颱風逼近 布袋第三漁港開放蚵棚進港避風

2019-08-22 15:46

麻豆文旦季 台南郵局設「上收中心」商城賣文旦做愛心

2019-08-22 14:36

數十位企業家雲林參訪 縣府積極搶招商

2019-08-22 12:43

嘉義城隍廟捐贈110萬助弱勢 廟方：給城隍爺的生日禮物

2019-08-22 12:22

扶輪社送愛 嘉義縣3鄉獲贈免費篩檢

2019-08-22 11:40

留美老闆擔任少輔會志工9年 辦活動「場場到」不嫌累

2019-08-22 11:07

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

嘉市貨轉中心重畫區 年底啟用

2019-08-21 23:48

823水災周年 嘉縣治水工程延宕

2019-08-21 23:47

東石鄉掌潭活動中心 豪雨還是淹

2019-08-21 23:45

雲林廚餘變堆肥 市民免費拿

2019-08-21 23:44

首創智能養殖設備補助 嘉縣科技漁業啟航

2019-08-21 23:39

豪雨颱風攪局 台南麻豆文旦急採收

2019-08-21 23:32

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

豪雨成災雲林農損多 陳吉仲宣布最高補助每公頃7.5萬

2019-08-21 19:17

823水災周年前掌潭社區辦音樂會 居民：無奈無助

2019-08-21 16:46

嘉市貨轉中心重畫區完成開發 地主：對市府發展有信心

2019-08-21 16:41

配合河川整治斗南泳池3年內將拆 鎮長：已覓地新建泳池

2019-08-21 16:19

這「蟲」太會吃 雲林縣擬擴大推廣飼養

2019-08-21 16:17

豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04

麻豆爺奶為圓全國賽金牌夢 高鐵嘉義站快閃舞獅

2019-08-21 16:01

影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58

台南開放多元支付戶政規費 電子收費提升近4成

2019-08-21 15:37

823水災周年檢討 嘉縣審計室指滯洪池部分修復工程延宕

2019-08-21 15:04

表現自然力量 蔡獻友「岩灰煙魅」個展台南登場

2019-08-21 14:50

西螺垃圾掩埋場老舊不堪 環保署允諾補助1200萬改善

2019-08-21 13:01

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

科技漁業啟航 嘉義縣第一批8名青壯科技漁人產生

2019-08-21 12:35

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

陸客不來放無薪假 花蓮觀光業者：補助促國旅市場

2019-08-21 18:18

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

交通信號桿40年終更新 新莊住戶鬆了一口氣

2019-08-21 19:08

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top