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嘉義檢調警環結盟 擴大打擊環保犯罪力道

2019-08-22 15:53中央社 嘉義縣22日電

嘉義縣長翁章梁與嘉義地區檢調警單位首長，今天在水上鄉非法棄置場址，宣誓檢調警環正式結盟，擴大打擊環保犯罪力道，未來將強力執法以捍衛鄉親生活環境品質。

翁章梁、立委陳明文、台南高分檢的檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、調查局嘉義縣調查站主任高聰明、嘉義縣警察局長廖宗山、環保局長張根穆等人出席檢調警環結盟大會，並宣誓將強力執法捍衛嘉義縣環境品質。

翁章梁表示，現今以廢棄物環保案件最難偵辦，過去環保廢棄物相關的處理是暴利，從早年隨意棄置，漸漸轉變為使用人頭租賃廠房、空地堆置，企圖隱匿並增加執法人員查緝上困難，未來與檢調警結盟共同打擊不肖業者，還給民眾一個無污染的土地。

繆卓然指出，民國101年時，嘉義地檢署接獲環保單位通報，在嘉義縣大林、水上查獲不肖業者以人頭承租廠房，棄置有害事業廢棄物案件，被告都判處1年以上有期徒刑，這案件調查時程長達1年多，當時就在檢調警環通力合作下順利偵破。

張根穆表示，近3年來，藉由檢警環合作查獲8件非法棄置場址，移送13名被告，均已遭起訴或判刑，並移請行政執行署追討廢棄物清理費高達新台幣2372萬元。

張根穆說，近年發現不法業者違法招數日新月異，增加稽查人員蒐證執法上難度，因此，環保局除逐年增加稽查人力及車組外，並陸續購入科技執法工具，如空拍機、遠端監視系統、空污遙測設備等，以利追查污染來源。

環保局表示，強化檢調警環的合作關係，目前已成立「嘉義區重大環保案件檢調警環連繫平台」，並藉由Line群組提升偵辦環保犯罪案件辦理時效性，盼能藉由這次結盟，加強行政與司法的橫向聯繫，以利迅速破案。

嘉義廢棄物翁章梁

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