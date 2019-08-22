麻豆文旦季 台南郵局設「上收中心」商城賣文旦做愛心

2019-08-22 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



麻豆文旦季服務柚農，台南郵局在「麻豆農會超市」對面成立上收中心，從8月26日至9月9日期間，提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務；台南市長黃偉哲表達感謝，台南郵局為協助在地柚農，成立上收中心提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務，同時整合郵局網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務項目，以便利農民銷售、運送之管道。

台南市長黃偉哲表示，每年中秋節前夕為台南麻豆文旦產季，是台灣人過中秋節最重要的居家必備禮品，郵局每年都在這個時候，在麻豆成立上收中心，除了為便民外，也是看中郵寄文旦禮品的商機，但過節的時刻，也要想到弱勢人家的痛楚，因此也舉行公益捐贈活動，這是人溺己溺精神的表現。

另外，黃偉哲說，現在因應而生電子商務，昨天他和新竹市長林智堅一起推廣台南的文旦，結果30分鐘賣出1562箱，還有很多陸陸續續在網路上繼續登錄，就見證了電子商務的厲害。有的人說3箱、5箱、10箱這樣買，但是在網路上訂購的，30分鐘內一下子就破了1562箱。所以說電子商務是很迫切、很重要的。

他非常感謝中華郵政利用電子商務讓優質的農產品，包括麻豆文旦能夠在郵政商城裡面，讓最死忠的中華郵政電子商城愛好者能夠在很快的時間內就訂購，這點非常謝謝中華郵政，在實體通路、在電子通路、電子商務上幫助農民，幫忙農會。台南郵局這次也整合平台，只要在郵政商城訂購文旦，麻豆文旦優惠每箱650元，搭配「關懷農產郵挺小農做公益」專案，每訂購1箱文旦即捐贈10元關懷弱勢團體，有美味文旦還能做愛心！

台南市農業局表示，配合文旦產季，農業局與麻豆農會攜手，將舉辦12場國內及2場海外行銷活動；並於產季期間分別在竹科、中科及南科串聯北中南三大科學園區行銷文旦及與南市各區農會合作前進台北微風廣場消費地辦理行銷活動。

今天出席的還有台南市農業局副局長李建裕和四位區長、麻豆農會理事長呂登和、總幹事孫慈敏、下營農會理事長陳錄星、總幹事黃冠霖及中華郵政總公司電子商務室主任林青豊等。