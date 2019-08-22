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嘉縣沿海唯二私校高中職退場 國立東石高中一枝獨秀

2019-08-22 13:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣沿海地區唯二私校高中職，嘉南高中16年前因經營不善吹熄燈號，被法院裁定破產拍賣，剩下唯一的弘德工商，也不敵少子化浪潮，招生困難，董事會開會決定停招退場，沿海地區剩下國立東石高中一枝獨秀，地方人士擔心影響學生求學權益，東石高中校長楊長鉿說，學校開辦4個職業類科班，還有夜間進修部，可滿足在地學子及在職生求學。　

朴子市弘德工商將轉型基金會，經營長照及日照中心，代理校長樊自立說，學校只剩5名教職員，未減薪也未資遣教師，日間部16名特教學生，已報教育部同意，轉校安置其他學校，夜間進修部19名多媒體應用科學生，都是在職生，還有1年畢業，學校將持續教學，帶他們到畢業，學校已停止招生，以1年為期，轉型基金會。

「弘德停辦，影響沿海居民就學權益」58歲朴子市民代表黃陳伯蓮，是弘德多媒體應用科進修部2年級年紀最大學生，還有1年畢業，她說，活到老學到老，到弘德學英文及電腦程式，開拓視野，對她為民服務幫助很大，雖然還可讀到畢業，但她說，弘德停辦，造成沿海居民求學不便。

私立弘德工商創立於49年，去年還有日間部學生34人，進修部44人，受少子化人口外流衝擊，招生不易，去年董事會決定停招，但學務主任樊自立希望保住嘉縣沿海學生就學機會，2月1日接任代理校長拚轉型，雖努力經營招生，仍不敵大環境少子化浪潮，董事會決定停招退場。

東石高中校長楊長鉿說，近幾年升讀國立大學人數增加，今年新生共招10班346人，招生率逾9成，顯示學生家長肯定辦學成效，除綜合高中，還開辦進修部食品加工科、電機科、汽車科、機械科，沿海地區二所私校高中職退場，可因應沿海地區學生及在職生求學需求。

嘉義縣東石鄉嘉南高中16年前因經營不善吹熄燈號，被法院裁定破產拍賣，校園閒置荒廢...
嘉義縣東石鄉嘉南高中16年前因經營不善吹熄燈號，被法院裁定破產拍賣，校園閒置荒廢。記者魯永明／攝影
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嘉義縣朴子市私立弘德工商，不敵少子化浪潮，招生困難，董事會開會決定停招退場。記者...
嘉義縣朴子市私立弘德工商，不敵少子化浪潮，招生困難，董事會開會決定停招退場。記者魯永明／攝影
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嘉義縣沿海地區唯二私校高中職，嘉南高中及弘德工商先後退場，剩下國立東石高中一枝獨...
嘉義縣沿海地區唯二私校高中職，嘉南高中及弘德工商先後退場，剩下國立東石高中一枝獨秀。圖／取自東高網站
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弘德海地少子化

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