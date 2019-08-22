嘉義城隍廟捐贈110萬助弱勢 廟方：給城隍爺的生日禮物

2019-08-22 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府推出「希望N次方」專案10年，希望解決貧窮的惡性循環，幫助低收入戶的青少年自立，嘉義城隍廟今天響應專案，捐贈110萬餘元，還捐贈給台南捐血中心一部168萬元的運血車，嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，城隍爺下周生日，捐贈能幫助更多弱勢家庭，造福百姓，是城隍爺最希望收到的「生日禮物」。

嘉義市府今天舉辦捐贈儀式，由銀河幼兒園的表演開場，市長黃敏惠頒發感謝狀給嘉義城隍廟董事長賴永川，台灣血液基金會執行長魏昇堂也到場感謝城隍廟的捐車。

黃敏惠說，希望Ｎ次方專案會規畫理財、教育和生涯規畫，讓孩子能存一筆錢，未來得以脫貧，嘉義人雖然很節省，但該做的事卻會大力支持，讓她感到很驕傲，也感謝城隍廟的愛心。

市府社會處說，專案會透過儲蓄保險方式，鼓勵青少年儲蓄，並在助人自助的精神下，三年期滿後，可獲得1比1的相對提撥款，專案三年間也會規畫理財、教育、生涯規劃、就業輔導等相關課程，協助低收入戶家庭能積極有效管理財富、自動自發，並規畫長期性的生涯發展。