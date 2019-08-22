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扶輪社送愛 嘉義縣3鄉獲贈免費篩檢

2019-08-22 11:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

中央定2025年消滅Ｃ肝目標，為翻轉雲嘉南「C肝村」形象，嘉義縣政府啟動地毯式逐村篩檢計畫，由C肝盛行率最高的六腳及義竹2鄉優先展開免費篩檢，再與國際扶輪社台灣總會結盟合作，由3470地區等扶輪社捐助750萬元，針對盛行率大於10%的新港等3鄉鎮民眾，免費篩檢，上午在衛生局舉行「扶嘉保肝除C計畫」聯合捐贈，縣長翁章梁親頒感謝狀答謝捐贈扶輪社。

扶輪社台灣總會2025消除肝病委員會主委李富健說，國際扶輪社及台灣扶輪社，繼投入人力財力消滅小兒麻痺，接下來會跟隨政府腳步，投入資源消滅Ｃ肝，從高盛行率的嘉義縣開始。

翁章梁說，許多民眾罹Ｃ肝是因早期密醫共用未消毒針頭感染，過去健保不給付治療費，又口服干擾素副作用大，他有朋友因服用罹憂鬱症，痛苦想跳樓，還有朋友為治療到大醫院花費230萬元，現在有健保給付，藥物副作用少，又有免費篩檢。

縣府與扶輪社合作辦理「扶嘉保肝除C計畫」，運用捐款規劃在盛行率大於10%的新港、竹崎、東石等3鄉鎮辦理，預計提供1萬2000個名額，針對30歲至79歲未篩民眾提供免費篩檢，再搭配轉介治療。

翁章梁頒感謝狀給出席的扶輪社台灣總會3470地區總監李松江、3522地區總監張黃嘉，以及3482地區、3481地區、台北東誠扶輪社、大仁扶輪社、圓環扶輪社及傳世扶輪社等代表，共同宣示2025消滅C肝的決心。

衛生局長祝年豐說，消滅C肝啟動多元結盟合作策略，與肝基會、肝病防治協會、嘉縣市各大醫院、鄉鎮公所及衛生所等，從經費、人力、物資到地方資源結合，透過篩檢支持治療，推動C肝防治，目前阿里山C型肝炎完治試辦計畫篩檢率達96.5%、診斷率90.4%及治療率90.5%。

嘉義縣政府與國際扶輪社台灣總會結盟，由3470地區等扶輪社捐助750萬元，針對盛...
嘉義縣政府與國際扶輪社台灣總會結盟，由3470地區等扶輪社捐助750萬元，針對盛行率大於10%的3鄉鎮民眾免費篩檢，上午在衛生局舉行「扶嘉保肝除C計畫」聯合捐贈。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府與國際扶輪社台灣總會結盟，由3470地區等扶輪社捐助750萬元，針對盛...
嘉義縣政府與國際扶輪社台灣總會結盟，由3470地區等扶輪社捐助750萬元，針對盛行率大於10%的3鄉鎮民眾免費篩檢，上午在衛生局舉行「扶嘉保肝除C計畫」聯合捐贈。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(左二）頒感謝狀答謝捐贈Ｃ肝免費篩檢費費用的扶輪社3470地區總監...
嘉義縣長翁章梁(左二）頒感謝狀答謝捐贈Ｃ肝免費篩檢費費用的扶輪社3470地區總監李松江（右二）。記者魯永明／攝影
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C肝衛生局翁章梁

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