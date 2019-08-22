留美老闆擔任少輔會志工9年 辦活動「場場到」不嫌累

2019-08-22 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局少年隊與少輔會今年辦理多場法律教育宣導活動，其中一名六旬志工吳昇宴更是「場場到」，都不嫌累，十分熱心公益，今年連任少輔會的志工分隊長。台中少輔會透露，吳是留美就讀企業管理研究所的碩士，返台後經營貿易公司，不過吳因從小家中經濟環境因素，認為求學時期的資源多寡，對人生影響很大，因此返台後，仍抽空擔任國小、教育局、少輔會的志工，他也跟少輔會表示「只是把上帝的恩賜傳出去」。

吳昇宴說，擔任志工期間，印象最深的就是曾經輔導一位吸毒的少年，經瞭解後才知少年會走偏的原因，出自缺乏家庭的愛與關懷，因少年是單親，自幼就被母親安排在另一個城市的保母家，少年即使已升上國中，母親仍沒有打算把少年接回同住，因母親有結交男友，所以很少探視少年。

吳說，他接到此案後，想盡辦法聯絡到少年的母親，並讓少年的母親知道少年面臨的問題，後來少年母親除了跟少年道歉外，還把將少年接回高雄同住，成功讓少年與母親重新建立親子關係，讓他很有成就感。

台中市警局少輔會表示，吳已年過六旬，從2010年開始擔任少輔會的志工迄今，在擔任少輔會志工前，也曾擔任台中市教育局輔導染毒個案的志工，更在留美攻讀碩士返回後，在2007年擔任南屯區大新國小的課輔志工迄今，吳除了有志工身分外，也是貿易公司的負責人，不過仍熱心公益，以今年少輔會舉辦的「法務騎士出任務」的宣導活動，吳就擔任表演志工，且17場活動「場場都到不缺席」，讓人十分佩服。