影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉宗教盛事「大士爺文化祭」昨天熱鬧登場，晚間舉辦熟鬼演藝晚會，吸引長長人龍與攤販，塞爆大士爺廟周邊道路，許多遊客參加大士爺祭，也會抽空到附近劉家古厝「民雄鬼屋」逛逛，感染鬼月氣氛。

古厝旁「鬼屋咖啡」業者直言，古厝傳言多年從未間斷，曾有法師辦法會超度，結果車鑰匙遺失，他也曾在颱風天拜拜後，忽湧入爆滿人潮，對於「鬼屋」傳聞不宜當真，但要尊重。

嘉義縣「民雄鬼屋」原是劉家古厝，建於民國18年，占地約1500坪，為巴洛克式3樓建築，現在進出道路泥濘，荒草蔓蔓、斷壁殘垣，古厝旁古井祭有香燭、紙錢，鬼屋傳言、繪聲繪影從未間斷，是許多人農曆七月必來、打卡聖地。許永宗11年前租下古厝隔鄰老屋，耗資百萬整建為「鬼屋咖啡」，坦言在隔壁開店，「異事真的不少！」

●法師要超度 車鑰匙被藏起來

許永宗說，多年前有某宗教團體來做法會，表示要「超度」這裡的孤魂野鬼，搭乘賓士的「法師」也真的到場念經、燒香、作法，經過一番努力「作法」後，傍晚5點眾人準備離去，但法師的賓士車鑰匙不見了，眼看天色越來越暗，卻怎麼都找不到車鑰匙，法師等人只能來咖啡館求助。

他說，聯絡當地鎖店師傅到場，發現賓士車有晶片密碼，直言沒辦法處理，眾人只能點起手電筒、回現場繼續找，找了快3小時，每個人都被蚊子叮得滿頭包，晚上8點多才在古厝大門旁發現鑰匙，他直覺就是古厝「屋主」覺得被外人「打擾」，把法師車鑰匙藏起來開玩笑。

●颱風天拜拜後 湧入爆滿客人

許永宗說，當初開店就是為了結合「民雄鬼屋」盛名，因此每月該拜、該祭祀都不會少，而且很有用。記得有1年颱風天，開店後沒有客人，他忽然想起月中應該拜拜，又冒著風雨出門買祭品，回來後雖然一身濕，仍虔誠在門前祭祀祈求平安。

他說，當天祭品都還沒收雨就停了，忽然湧入一輛又一輛車，遊客進入古厝參觀後，全數都到店內用餐，客人川流不息，讓他一直忙到下班，打烊前店內同事都說，老闆颱風天還認真拜拜，「真的有拜有幫忙！」

許永宗強調，劉家古厝子孫們，幾十年前因為交通不便等因素，遷居到外地，留下這棟豪華宅院，被好事者穿鑿附會，傳出許多靈異故事，成為民雄鬼屋，甚至號稱為台灣三大鬼屋之一，這種莫須有說法，讓劉家後代深感困擾。