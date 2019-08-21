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影／萬鷺朝鳳今年早來了！太興第一批黃頭鷺出現

2019-08-21 20:47聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天最具特色生態景觀，每天有成千上萬隻黃頭鷺，由北往南、編隊飛過太興山區，今年第一批、約百餘隻黃頭鷺，今天下午5點及6點多飛過太興，宣告萬鷺朝鳳賞鳥季開始，歡迎大家上山觀賞限定版候鳥遷移秀。

太興村長簡慶輝表示，105年8月23日太興出現第1批黃頭鷺遷移，2017年首批8月25日，去年第一批9月1日傍晚才出現，今年來的時間比較早。

他說，每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴。因此黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥。

簡慶輝指出，「萬鷺朝鳳」生態每年維持近2個月，只要起北風和東北季風，下午4點到6點鳥況最佳，黃頭鷺沿著生毛樹溪谷飛翔上升、漸次盤旋，接著溯溪順著山谷氣流，向上盤旋飛至鳳凰山頭，群山和溪谷就是黃頭鷺的舞台，像空中分列式在山谷間盤旋，壯觀景像令人稱奇。

簡慶輝建議，觀賞最佳地點包括大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和嘉154鄉道9.5K處，太興社區備有品茗茶席，預約電話：0933356466（簡慶輝）。

成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
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成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
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成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
成千上萬黃頭鷺，去年秋天飛過太興山區。圖／簡慶輝提供
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