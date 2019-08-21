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雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

立委劉建國（右）今天邀請農委會主委陳吉仲（左）到雲林二崙鄉勘查蔬菜災損。圖／劉建...
立委劉建國（右）今天邀請農委會主委陳吉仲（左）到雲林二崙鄉勘查蔬菜災損。圖／劉建國服務處提供
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受到連日豪大雨影響，雲林多項農作物造成水傷，縣長張麗善昨籲請中央啟動救助，立委劉建國今邀農委會主委陳吉仲勘查，晚上6時農委會公告雲林列天然災害現金救助地區，明天起至8月底止各鄉鎮市公所受理申請。

農委會晚間公告，雲林縣現金救助項目除昨天公告的木瓜，今天新增西瓜、洋香瓜、香瓜、短期葉菜類減低農民損失。

木瓜、香瓜、洋香瓜損失20%以上，每公頃補助7.5萬元，西瓜6萬元、短期葉菜2萬4千元，明起受理申請。

農委會今公告，雲林縣多項作物列天然災害救助項目。記者陳雅玲／翻攝
農委會今公告，雲林縣多項作物列天然災害救助項目。記者陳雅玲／翻攝
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農委會今公告，雲林縣多項作物列天然災害救助項目。記者陳雅玲／翻攝
農委會今公告，雲林縣多項作物列天然災害救助項目。記者陳雅玲／翻攝
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農委會劉建國農民

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