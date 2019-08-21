823水災周年前掌潭社區辦音樂會 居民：無奈無助

2019-08-21 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



後天嘉義縣823水災周年，東石鄉掌潭社區活動中心日前舉辦音樂會，撫慰居民心靈。圖／擷取林文達臉書 分享 facebook 後天嘉義縣823水災周年，沿海重災區東石鄉掌潭村去年遭洪澇肆虐8天，逾百戶、200多名災民撤離，行政院前院長賴清德勘災道歉，目前治水工程還未完工，社區活動中心水患也未解決，社區發展協會日前舉辦音樂會，撫慰居民心靈，理事長林文達表達「無奈無助」，他說，活動中心是公眾集會活動場所，縣府與鄉公所互踢皮球。

「從那裡失去就從那裏站起來」林文達說，傷心日子已經快1年了，拋開過去的傷心，17日音樂會邀請來自台南鄉韻民族樂團，以及希望音樂工作室團隊，讓潭村長輩們欣賞優美又歡樂的音樂饗宴，讓掌潭村填滿歡樂氣氛；立委蔡易餘日前也到掌潭活動中心老人食堂，陪長輩聊天，幫長輩打菜共進午餐。

林文達說，823水災後天屆滿周年，政府砸大錢建滯洪池及抽水站，卻不做下水道及區域排水系統，活動中心產權雖屬私人，但每逢豪大雨淹水，水患至今無法根治，下雨已經成為居民夢魘。

議員姜梅紅協調解決，爭取縣府補助經費建排水溝，水利處長林谷樺說，掌潭治水建滯洪池及抽水站，活動中心淹水主因是地勢低，排水系統不良，已施設小型水閘門擋水；社會局否認與公所互踢皮球，簽報縣長補助改善。