嘉市貨轉中心重畫區完成開發 地主：對市府發展有信心

2019-08-21 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市貨物轉運中心市地重畫區未來會有各種產業進駐。照／市府提供 分享 facebook 嘉義市貨物轉運中心市地重畫區完成開發，今年6月9日完成土地分配，市府地政處及地政事務所人員今天在市府8樓禮堂，發放新的土地所有權人狀，共計140筆、162位土地所有權人，許多人都開心領狀，還說「對市府的重畫發展有信心！」

嘉義市長黃敏惠親自頒發第一張土地所有權狀給陳姓男子，黃說，貨轉中心在土地重畫過程遇到很大的困難，因為該地位於嘉義縣市交界，需要與縣府不斷地溝通協調，因此特別感謝地政處及工務處同仁共同的努力，給市府拚經濟的動力，也帶來更多的就業機會，建立一個台灣西部的新都心。

陳姓男子說，土地重畫前就先買好土地，本想做投資之用，後來市府有重畫計畫，他聽了說明後，覺得前景很好，便立即答應，若重畫區有其他土地，也希望可以買。

貨物轉運中心區地處中山高速公路嘉義交流道南側，及高鐵大道銜接北港路，是雲嘉嘉地區重要的交通樞紐，重畫區總面積計約10.8963公頃，毗鄰嘉義市二大批發市場果菜市場及魚市場，在未重畫前一直以來都是農業使用，部分所有權人都是祖先留下的土地，還有人賣掉土地。

地政處表示，貨物轉運中心為「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫」中的核心環節，特定區計畫於1977年公告實施，但計畫規定只能開發成物流中心，但資本額過高，沒有人開發，市府評估本區開發效益大，因此採取市地重畫，2016年將重畫書送內政部獲核准開發，日前完成所有分配土地登記。