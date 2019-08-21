豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆文旦在8月上中旬進入採收期，卻因豪大雨不斷，打亂農民採收的安排，原本上周六的一波採收高峰，因下雨也延遲到本周，面對又有颱風可來侵襲，今天趁著天氣轉晴，不少柚農動員比平常多一倍的人力，希望加快採收文旦，不想和颱風賭運氣。

台南區農改場副研究員張汶肇表示，麻豆文旦雖然在依各區土壤狀況不同，文旦果肉有的脆有的軟，但目前成熟度達到8成都沒有問題，加上今年雨水多，文旦後期熟成變化非常快，建議若是颱風侵台機率高，不一定要等到全熟，可以先採收下來，放在通風處進行辭水（消水），放置5天至10天（柚農可視文旦情況判斷）再出貨，風險比較小。

張汶肇說，麻豆文旦採收期遇到下雨，有時半天晴又半天雨，柚農雇工相當難叫，有的上周排好要採收卻遇到下雨，延到本周又要和其他人搶採收工，今天又傳出有颱風，因文旦怕風，柚農原本排定分批採收，也多會加倍雇工，或請家人親朋好友請假投入採收，早採完早安心。

台南農改場也推薦消費者多選用文旦，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是國人中秋節重要的應景水果，挑選好吃文旦要訣：1.果皮油胞細緻、黃綠色，2.果形勻稱、短三角，3.用手輕托、要沉重，果實品質最佳。