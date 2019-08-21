麻豆爺奶為圓全國賽金牌夢 高鐵嘉義站快閃舞獅

2019-08-21 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台南麻豆老人養護中心20多名平均80歲阿公、阿嬤，組成舞獅隊，10月參加全國老人福利機構運動會，為圓金牌夢，加緊排練， 為訓練膽識，這群長輩們組成的「金獅陣」，上午到高鐵嘉義站快閃演出，熱鬧滾滾，吸引往來旅客目光，紛紛給予熱烈掌聲加油鼓勵。

這群阿公、阿嬤組成的舞獅隊，以《愛情恰恰》、《山頂的黑狗兄》等曲目融合舞蹈、陣頭演出，長輩們跟著耳熟能詳音樂旋律和節拍，扭腰擺臀，充滿活力與青春。

「阿金」奶奶說，中風導致吃飯、上廁所都要人幫忙，覺得自己很沒用，社工邀她參加全國老人運動會，為拚金牌、呷辦桌，每天空檔練習滑輪椅3公尺，幫機構拿好成績，到高鐵嘉義站，除表演舞蹈，還特別準備金獅陣快閃活動，宣傳10月初全國老人福利機構運動會。

養護中心社工說，長者年事高筋骨較僵硬，不小心可能運動傷害，因此帶長者舞獅、跳舞前，剛開始都是以「坐到站」動作做20回合，先喚起長者與身體對話，從道具DIY到舞步練習，都是連串探索。

老人福利機構運動會承辦單位、永信社會福利基金會執行長趙明明說，參加運動會讓長輩有生活重心及目標，為取得參賽資格，阿公阿嬤卯足勁練習，希望圓金牌夢，麻豆爺奶們是最高齡的表演團體。