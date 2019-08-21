影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉大士爺祭活動今晚起連續3天，廟方將製紙紮「大士爺」神像，供奉正殿讓民眾膜拜。今年大士爺紙紮由青年法師黃瑞村承製，紙紮工藝細膩、還會點頭，看起來像回應信眾，許多人膜拜時嘖嘖稱奇，黃說明民雄大士爺為7頭身、七星臉，從頭到腳紙紮工序繁複，原始作法頸部就會活動，他只加台電扇吹，一尊大士爺花費近20天才完工。

「民雄大士爺祭」為嘉義縣重要民俗、文化資產，是全台知名普度祭典，每年農曆7月21至23日，廟方將製紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇，連續3天誦梁皇寶懺，超度魂野鬼，最後於農曆23日晚間12時將紙糊大士爺神像火化升天，象徵帶走好兄弟，消災解惡。

44歲黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝，20多歲時拜師學人型紙紮，因為手工紙紮工藝繁複，他雖然有紙糊基礎，也學了2年半才出師。

黃瑞村說，民雄大士爺骨架必須能耐60斤重，選定骨架後先用麵粉調製糨糊，再用紙黏成形體，依序黏上外衣。製作面部、手腕、戰甲為立體感質感，每片都手摺，同時要呈現胸金、手腳銀、手金、腳銀、七星臉特色。大士爺頸部過去就是活動式，但室內無風不會動，這次他在後側加裝電扇，才讓大士爺點頭效果更明顯。