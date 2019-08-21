親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

釋憲前夕：從社會國原則鳥瞰年金改革與憲法解釋

謝忻神隱70天後暴瘦現身 一開口就哽咽道歉

影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣民雄鄉大士爺祭活動今晚起連續3天，廟方將製紙紮「大士爺」神像，供奉正殿讓民眾膜拜。今年大士爺紙紮由青年法師黃瑞村承製，紙紮工藝細膩、還會點頭，看起來像回應信眾，許多人膜拜時嘖嘖稱奇，黃說明民雄大士爺為7頭身、七星臉，從頭到腳紙紮工序繁複，原始作法頸部就會活動，他只加台電扇吹，一尊大士爺花費近20天才完工。

「民雄大士爺祭」為嘉義縣重要民俗、文化資產，是全台知名普度祭典，每年農曆7月21至23日，廟方將製紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇，連續3天誦梁皇寶懺，超度魂野鬼，最後於農曆23日晚間12時將紙糊大士爺神像火化升天，象徵帶走好兄弟，消災解惡。

44歲黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝，20多歲時拜師學人型紙紮，因為手工紙紮工藝繁複，他雖然有紙糊基礎，也學了2年半才出師。

黃瑞村說，民雄大士爺骨架必須能耐60斤重，選定骨架後先用麵粉調製糨糊，再用紙黏成形體，依序黏上外衣。製作面部、手腕、戰甲為立體感質感，每片都手摺，同時要呈現胸金、手腳銀、手金、腳銀、七星臉特色。大士爺頸部過去就是活動式，但室內無風不會動，這次他在後側加裝電扇，才讓大士爺點頭效果更明顯。

他說，平日擔任法師、時間有限，每年僅能製作約40多尊大士爺，有宮廟曾訂製高約3層樓的大型大士爺，也小型約100公分，另大士爺旁祭壇的山神、土地公也都是手工紙紮，工序也相當繁複，也希望能有更多年輕人，來學習這項傳統民俗。

黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝，這次負責民雄大士爺製作。記者卜...
黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝，這次負責民雄大士爺製作。記者卜敏正／攝影
分享
民雄大士爺為7頭身、七星臉，從頭到腳紙紮工序繁複。記者卜敏正／攝影
民雄大士爺為7頭身、七星臉，從頭到腳紙紮工序繁複。記者卜敏正／攝影
分享
民雄大士爺頸部過去就是活動式，但室內無風不會動，這次後側加裝電扇，讓大士爺點頭效...
民雄大士爺頸部過去就是活動式，但室內無風不會動，這次後側加裝電扇，讓大士爺點頭效果更明顯。記者卜敏正／攝影
分享
黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝。記者卜敏正／攝影
黃瑞村是釋教法師，從小跟父親學誦經及製作靈厝紙藝。記者卜敏正／攝影
分享

法師嘉義

相關新聞

823水災周年檢討 嘉縣審計室指滯洪池部分修復工程延宕

2019-08-21 15:04

表現自然力量 蔡獻友「岩灰煙魅」個展台南登場

2019-08-21 14:50

配合河川整治斗南泳池3年內將拆 鎮長：已覓地新建泳池

2019-08-21 16:19

這「蟲」太會吃 雲林縣擬擴大推廣飼養

2019-08-21 16:17

豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04

台南開放多元支付戶政規費 電子收費提升近4成

2019-08-21 15:37

西螺垃圾掩埋場老舊不堪 環保署允諾補助1200萬改善

2019-08-21 13:01

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

科技漁業啟航 嘉義縣第一批8名青壯科技漁人產生

2019-08-21 12:35

嘉義縣今起辦理 豪雨農作災損現金救助低利貸款

2019-08-21 10:24

市場夯 雲嘉南分署10月將辦機器人創意大賽

2019-08-21 07:41

南市議會廣場假日免費借 試辦至年底

2019-08-20 23:45

捷安特台南新營店 招牌將拆除

2019-08-20 23:44

單車業找商機 臉書、組車隊博感情

2019-08-20 23:42

免灌溉、噴藥 高粱新品種台南7號、台南8號

2019-08-20 23:40

減少濁水溪揚塵 環署將編960萬

2019-08-20 23:32

訴訟視訊諮詢 雲林地方法院上線了

2019-08-20 23:30

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

鋪土種果樹 李佳芬農舍近日現勘

2019-08-20 23:07

台南車禍多 市長要去汙名

2019-08-20 23:05

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38

台南市刑警鐵漢殞落 親友祝福他一路好走

2019-08-20 15:11

減緩濁水溪揚塵 張子敬允諾編960萬元改善

2019-08-20 15:09

年輕人轉告家鄉前輩 雲林法院訴訟程序視訊諮詢上線了

2019-08-20 13:58

吃麻豆文旦有竅門！果農：擺2週讓水分漸失再吃更香甜

2019-08-20 11:20

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

影／國道1號基隆汐止每日必塞 基隆河解禁啟動拓寬可行性

2019-08-20 17:47

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

王惠美取經英國輕軌 彰化捷運預計明年提交通部審查

2019-08-20 18:56

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

國道外包商倒油汙入台北水源特定區 險汙染民生用水

2019-08-20 16:31

披戰袍爭取連任有譜 花蓮綠委蕭美琴明天公開說明

2019-08-20 19:04

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

影／台鐵大肚站無障礙坡道太折騰 2老婦邊走邊喘

2019-08-20 17:24

民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線

2019-08-20 18:15

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

颱風「白鹿」將形成 侯友宜：當做會侵台先準備

2019-08-21 11:28

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

竹東稻米達人賽 彭信晃4度奪冠

2019-08-20 18:20

影／中橫79k新佳陽段連8天夜間封閉 白天管制機動放行

2019-08-20 17:54

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

台電遭批選邊站？ 他爆圍牆邊才豎選舉看板就被拆

2019-08-20 18:07

立委艱困選區徵召 高嘉瑜：能集結第三勢力

2019-08-21 14:05

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

交通黑暗期將臨 高雄火車站商圈剉咧等

2019-08-20 23:02

紓解台灣大道 市政路延伸分段完成

2019-08-21 00:00

台南車禍多 市長要去汙名

2019-08-20 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top