民眾、彩券經銷商小確幸 12月1日起中獎5千元以下免稅

2019-08-21 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



財政部已宣布今年12月1日起，實施中獎獎金免稅額將由2000元提高至5000元，彩券經銷商業者認為這一利多將可刺激銷售業績成長，今天多名彩券經銷商在中華民國彩券工會全國聯合會理事長林俊福帶領下，一同感謝協助爭取免稅額提高的雲林立委劉建國。

林俊福說，18年前經銷商積極向政府、發行公司、立委爭取免稅額提高，都未有結果，不僅造成消費者兌獎不方便，也讓銀行機構徒增很多行政事務，病打擊消費者中獎的小確幸、影響回頭購買意願，間接影響到總體彩券的銷售業績。

中華民國彩券工會全國聯合會監事會召集人劉長庚舉例，消費者購買2張2000元刮刮樂，中了5000元，扣完稅後實領3980元，倒賠20元，好不容易中獎的喜悅，馬上都沒了，要加碼購買的意願也會降低。

幸好今年有重大突破，在劉建國促成下，全聯會召開兩次與財政部國庫署、賦稅署署長的協調會，表述彩券經銷商經營面臨的困境，也讓財政部允諾限期做討論及改善，並確定今年12月1日確定實施「中獎免稅額5000元以上開始扣稅」。

林俊福表示，今天業者除感謝劉建國在過程中的協助，也告訴消費者12月1日開始中獎金額超過5000元才需要去銀行機構兌換，希望透過中獎免稅額提高至5000元，讓民眾更有感，也促進發行公司設計出更好的產品，總體彩券營業額增加。