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823水災周年檢討 嘉縣審計室指滯洪池部分修復工程延宕

2019-08-21 15:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

去年823水災後，水利署核定嘉義縣5座滯洪池治理工程，中埔鄉公館滯洪池由第五河川...
去年823水災後，水利署核定嘉義縣5座滯洪池治理工程，中埔鄉公館滯洪池由第五河川局率先發包施工，圖為公館滯洪池空拍情景。圖／呂竑毅提供
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後天嘉義縣823水災周年，去年823一天降逾350毫米雨量，沿海地層下陷又漲潮，造成13鄉鎮市逾1萬戶淹水，總統蔡英文及行政院前院長賴清德，分別到布袋鎮及東石鄉勘災，小英搭國軍雲豹甲車遭災民怒嗆 ，賴清德三度勘災道歉，災後中央補助46億前瞻治水工程啟動，但嘉義縣審計室指滯洪池及部分修復工程執行進度延宕，水利會灌排未納入防洪體系，要求改善。

審計室指出，去年823豪雨侵襲，沿海淹水嚴重，災後縣府推動防洪綜合治理工程，闢建滯洪池，期降低淹水風險，但辦理「荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程 (二工區)」及「貴舍2滯洪池新建工程」，因滯洪池工程出土量大且未與需土工程交換，多次流標，延宕執行，亟待改善。

另縣府每年汛期前針對列管水利建造物定期安全檢查，但部分修復工程遲未辦理，與農田水利會灌排設施管理權責未釐清，無法全面納入防洪體系，審計室要求確保水利建造物運作正常安全，發揮防洪功能。

縣府水利處長林谷樺說，水利署核定荷苞嶼、溪墘、新庄、貴舍2及公館等5座滯洪池治理工程，土地產權台糖，為與台糖協調土方去處及太陽能設施，費時久，問題已解決，公館滯洪池由第五河川局率先發包施工，餘4座也發包，完工後將大幅提升沿海鄉鎮市滯洪量。

另災情慘重曝露抽水機不足、老舊、性能不夠問題，災後縣府爭取水利署補助，共採購110台治水防洪新利器大型移動式抽水機，每秒可抽水0.3噸，全天候不停運轉，110台全數到位；為加速治水工程執行，七個河川局進駐協助設計發包，另針對重災區東石鄉及布袋鎮治水，除闢建滯洪池，增加抽水站。

滯洪池治水

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