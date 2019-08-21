誇大苦瓜丹療效 王祿仔婦人兜售老人被查獲

2019-08-21 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



各地鄉村常見俗稱「王祿仔場」，藉產品說明會「洗腦」老人，兜售保健食品，引發家庭紛爭及食安問題，嘉義縣老人比例全台居冠，王祿仔仙活躍，衛生局展開獵「祿」專案稽查，日前在朴子市松華里某宮廟前，查獲來自高雄張姓婦女，送贈品吸引老人聚集，販售「苦瓜粉元素膠囊」食品，誇稱顧肝、解毒及排毒，皮膚不會癢等誇大不實內容，稽查人員當場蒐證，今天依違反食品安全衛生管理法裁罰4萬元。

衛生局調查，張婦12日到朴子松華里某宮廟前，送米粉等贈品，吸引老人聚集，鼓起如簧之舌，販售「苦瓜粉元素膠囊」食品，宣稱可顧肝、解毒，如有皮膚癢及體內毒時，吃苦瓜丹可排毒不會癢。

稽查人員暗中錄影蒐證後表明身分，張婦驚訝坦承不諱，請求從輕發落；衛生局說，查獲案件，靠地方人士警覺舉報，張婦販售食品誇大療效，違反食衛法。

衛生局啟動獵「祿」專案稽查，至14日共稽查535處次，4月2日查獲1名新住民婦女在大林鎮義和里某宮廟前販售「葡萄乾」產品， 加上12日查獲朴子市1件，共查獲2件2人。

衛生局說，老人多有慢性疾病問題，因用藥習慣及健康知識不足，讓王祿仔仙有機可乘，誇大行銷保健食品及藥品，提供贈品與集點送大獎，吸引老人購買，又老人喜歡收聽廣播電台節目，誤信誇大不實食品廣告，延誤就醫或加重病情。