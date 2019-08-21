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嘉義移除小花蔓澤蘭 多元利用製成防蚊液

2019-08-21 14:31中央社 嘉義縣21日電

嘉義林管處號召民眾共同移除「綠色殺手」小花蔓澤蘭，9月及10月以每公斤新台幣5元收購，同時將這些小花蔓澤蘭製成防蚊液、香皂等多元化利用，並作為宣導品。

林務局嘉義林區管理處今天表示，小花蔓澤蘭是外來植物，外界稱為「綠色殺手」，危害台灣林木近30年，許多植物都被它纏勒覆蓋而死，或是因光合作用受阻，使樹勢衰弱「窒息」而死，嚴重影響當地物種多樣性的維持及穩定。

嘉義林管處指出，林務局與民眾多年共同防治成效顯著，截至去年底全國侵害面積已由5萬1853公頃大幅降低至5132公頃。民眾清除時，應在小花蔓澤蘭開花前連根拔起並裝入塑膠袋，勿隨便棄置，才能遏止蔓延。

嘉義林管處表示，林管處也利用移除的小花蔓澤蘭，3年前與工研院合作研發製成有機碳、炭醋液、防蚊液、香皂等多元化利用，作為宣導品用途。

嘉義林管處今年9月及10月再度號召民眾除蔓，以每公斤5元收購，可直接領現金不必扣稅金，9月起，分別在奮起湖、觸口及玉井等工作站，於每週一、三、五辦理收購。

嘉義林管處加碼於9月6日在嘉義縣竹崎鄉沙坑社區活動中心辦理收購，希望居民及周邊鄰近社區、學校等一起拔除小花蔓澤蘭，為保護生態環境盡一份心力。

嘉義小花蔓澤蘭防蚊

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